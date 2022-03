WhatsApp, cancellatela tutti assolutamente: rischiate grosso!

Spunta su WhatsApp un nuovo terribile pericolo che potrebbe coinvolgervi in prima persona: cosa sta succedendo sulla piattaforma.

Nuovo terribile pericolo per tutti gli utenti di WhatsApp, che adesso rischiano di perdere il proprio profilo. Infatti una nuova truffa sta mettendo in ginocchio milioni di account. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come difendersi.

Su WhatsApp non finiscono i pericoli per gli utenti. Infatti spesso all’interno dell’applicazione possiamo imbatterci in profili truffaldini, pronti a rubare dati e contatti personali. Spesso, proprio per questo motivo, sull’app si diffondono facilmente alcune fake news, senza che nessuno controlli la fonte. Adesso gli utenti devono difendersi da una nuova truffa che rischia di rubare soldi dal vostro conto in banca. Con questo nuovo raggiro, i cyber-criminali creeranno un account con la vostra foto profilo.

A questo punto inizieranno a ricattare gli altri utenti affermando di aver rubato anche tutti i contatti in rubrica. Inoltre poi questi hacker vi chiederanno una piccola somma di denaro per riottenere il vostro profilo. Questi, infatti, chiederanno direttamente una ricarica Postepay, prima di sparire dall’applicazione chiudendo l’account o bloccando l’utente truffato. Invitiamo tutti a fare attenzione a questi messaggi, visto che sono sempre più diffusi all’interno dell’app.

WhatsApp, come trasferire le chat su Telegram, il metodo più utilizzato

WhatsApp e Telegram sono due delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Infatti da una parte troviamo il popolare servizio di Menlo Parks da oltre due miliardi di utenti attivi e dall’altra troviamo l’applicazione di messaggistica più sicura sul mercato. Spesso però c’è chi decide di passare proprio da WhatsApp a Telegram, ma allo stesso tempo non vuole perdere le chat sul servizio di Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile trasferirle sull’app di Pavel Durov.

Partiamo dal metodo per Android. Infatti per trasferire le chat da un’applicazione all’altra sui sistemi operativi del robottino verde dovrete seguire questi passaggi. Entrate nell’applicazione e dalla schermata di home selezionate la conversazione che volete trasferire. Quindi bisognerà cliccare i tre puntini nell’angolo in alto a destra per accedere al menu di WhatsApp e selezionate la voce Altro, seguita da “Esporta chat“. Infine bisognerà selezionare Telegram ed il gioco è fatto. Infatti dopo dovrete solamente andare su Telegram e cliccare Importa.

Mentre invece sui device iOS, la procedura è simile e cambia solamente un passaggio. Bisognerà quindi aprire l’app di WhatsApp ed entrate nella conversazione che volete trasferire e cliccare sul nome in alto, per poi andare sulla voce esporta. Poi il resto del procedimento è lo stesso che abbiamo visto sugli smartphone Android.