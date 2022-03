Valentina Ferragni allarma i fan: nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Torna a parlare sui social Valentina Ferragni. La sorella di Chiara ha dato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute: fans allarmati.

Valentina Ferragni allarma i fan con il suo nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. La sorella di Chiara Ferragni è tornata a parlare con i suoi followers: andiamo quindi a vedere le sue parole.

Continua il periodo sfortunato di Valentina Ferragni che ha scoperto di essersi rotta il coccige. Infatti l’influencer è stata protagonista di una brutta caduta con gli sci in montagna. In seguito all’impatto, Valentina ha iniziato a subire un forte alla parte inferiore della schiena, che le ha portato ad avere fatica nel correre, sollevare pesi e persino stare seduta. Ma solamente in seguito agli esami, gli specialisti hanno confermato la frattura del coccige.

Valentina Ferragni ha voluto raccontare questo disavventura sul suo profilo Instagram. Così tramite il suo profilo, l’influencer ha voluto raccontare le sue condizioni di salute. Non è nemmeno la prima volta che Valentina si trova a raccontare dei suoi problemi di salute. Infatti la sorella di Chiara da tempo sensibilizza sulla prevenzione, specialmente dopo aver scoperto di avere molti fibromi al seno. Andiamo quindi a vedere le parole di Valentina Ferragni su Instagram.

Valentina Ferragni, nuova batosta per la sorella di Chiara: frattura al coccige

Dopo la risonanza magnetica Valentina Ferragni ha scoperto di essersi fratturata il coccige. Proprio a causa di questo inconveniente l’influencer dovrà portare il bustino per le prossime tre settimane. Inoltre la donna ha poi raccontato di aver avvertito un dolore acutissimo nel fare alcuni movimenti quotidiani. Tramite le stories di Instagram, Valentina ha quindi voluto raccontare l’incidente che l’ha vista coinvolta.

Sul proprio profilo Instagam, quindi, Valentina ha affermato: “Sentivo un dolore acutissimo soprattutto quando tossivo, ridevo o starnutivo; dolore quando mi sedevo per tanto, dolore quando camminavo un pò ecc. Ma ho continuato a fare tutto come prima pensando fosse solo la “botta“.

La piccola Ferragni ha poi continuato lodando la sua soglia del dolore e dichiarando: “Ho capito di avere una soglia del dolore altissima per stare un mese senza antidolorifici e senza preoccuparmi troppo del male. Solo un mese dopo la caduta ho pensato che qualcosa non quadrasse e infatti…“. Adesso quindi Valentina dovrà portare il bustino per altre tre settimane, prima che la schiena sarà di nuovo al 100%.