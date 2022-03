Uomini e Donne, torna uno dei volti più amati: “Ha contattato direttamente Maria”

Un’indiscrezione pazzesca che potrebbe vedere il ritorno in TV di uno dei volti più amati di Uomini e Donne: ecco i fatti

Ad Uomini e Donne presto potremmo assistere ad un clamoroso ritorno inaspettato. Un volto amato e discusso quello che avrebbe contattato direttamente Maria De Filippi per occupare una sedia al dating show.

Del suo ritorno in TV se n’è parlato spesso, nonostante sia impegnato con Antonio Zequila in un progetto di cinematografia, si è addirittura pensato che sarebbe stato un concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. In realtà, Giorgio Manetti muore dalla voglia di tornare al dating show di Maria De Filippi ed essere coccolato -come sempre fa la moglie di Maurizio Costanzo- dalla padrona di casa.

L’indiscrezione di un suo ritorno adesso ha un aggiunta in più. Stando a quanto rivelato dal settimanale Vero, dall’infinita voglia di tornare nel parterre di Uomini e Donne, Giorgio Manetti avrebbe contattato direttamente la padrona di casa per chiederle l’opportunità di sedere su una sedia al dating show.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna al dating show?

Indubbiamente Giorgio Manetti è stato un volto molto chiacchierato all’interno del dating show proprio per la relazione con Gemma Galgani, probabilmente la più duratura della dama torinese. La decisione di tornare a corte di Maria De Filippi ed il conseguente contatto diretto sarebbe arrivato quando l’ex cavaliere del dating show si è lasciato con quella che era la sua ‘nuova fiamma’ Caterina. Una volta che è tornato single, l’uomo non ha più vincoli e può tranquillamente tornare a cercare l’amore nel parterre del dating show.

Già qualche mese fa, prima che Isabella Ricci scegliesse Fabio Mantovani, Giorgio Manetti si era fatto avanti con commenti d’apprezzamento per la dama acerrima nemica di Gemma Galgani, tant’è che questo causò un botta e risposta tra ex. Al cavaliere non manca la classe, né lo charme per poter riapprodare al programma e conquistare una dama: che sia la svolta anche per Gemma che, nel tempo, tanto ha parlato del suo fantomatico Giorgio?

Nonostante al momento si tratti soltanto di un’indiscrezione, le dinamiche future sembrano essere molto allettanti.