Tim, nuovo cambio radicale: gli utenti devono dire addio. Arriva una novità a cui dovranno uniformarsi tutti gli utenti

Si procederà al cambio delle SIM card per poter proseguire con la navigazione su internet. Dopo vari tentativi finalmente è tutto pronto per il salto nel 5G.

Il progresso tecnologico impone dei cambiamenti che a volte vanno a danno degli utenti nonostante il miglioramento tecnico. Parliamo ad esempio della connessione dati 5G, sicuramente un modo per velocizzare il nostro accesso a internet ma che costringerà tutti coloro che posseggono delle vecchie Sim card ad adeguarsi. Tim è partita in anticipo rispetto agli altri sull’aggiornamento delle propria rete e ora è pronta al grande salto. Nella primavera 2022 sono arrivati i propositi di upgrade a cui tutti dovranno adeguarsi. Sarà un bel salto in avanti per il nostro paese, a livello tecnico e infrastrutturale.

Gli investimenti copiosi sulle reti a 5G spingono Tim ad eliminare tutte quelle schede che utilizzano ancora il 3G e sono rimaste piuttosto indietro rispetto ai tempi attuali.

Tim, arriva la sostituzione delle vecchie schede: cosa cambia per gli utenti

Los catto in avanti dovrebbe avvenire già prima dell’estate in modo definitivo. Gli utenti dell’azienda italiana che utilizzano carte con capacità minore di 128k saranno chiamati proprio in questi giorni a modificare le loro schede. Dovranno procedere alla sostituzione di esse presso uno degli store ufficiali del provider. Il costo per la sostituzione sarà di 15 euro.

Con questo ammodernamento tutti potranno navigare in modalità 4G o 5G, sveltendo di molto il processo. Per venire incontro ai propri clienti, Tim ha deciso che il costo per l’acquisto della nuova scheda sarà rimborsato in forma di credito residuo sulla Sim.

In più gli utenti potranno anche avvalersi di chiamate illimitate verso tutti i numeri per un mese. E’ importante sottolineare come chi non provvederà a sostituire la propria scheda, inferiore a 128k, non potrà più usufruire della connessione a internet e dei servizi di rete. Gli altri che già possiedono carte pari o superiori a 128k non dovranno fare nulla, poichè sono già compatibili con le nuove reti a 4G (per quelle a 5G serve invece l’upgrade).