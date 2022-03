Soleil show nel video con un volto di Sanremo: l’ex GF Vip 6 debutta nella musica?

Una delle concorrenti più discusse del GF Vip 6, Soleil Sorge, avrebbe ricevuto la proposta di apparire nel video musicale di un famoso cantante italiano. Ecco di cosa si tratta e perchè potrebbe essere molto importante per l’influencer.

Soleil Sorge non ha fatto neanche in tempo a finire il GF Vip 6 che è stata subito scortata nell’hotel in cui si stava preparando La pupa e il secchione show. L’ex concorrente del reality show, che è stata eliminata poco prima della finale, ha infatti accettato di ricoprire il ruolo di opinionista nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

Soleil Sorge non sta deludendo gli spettatori nel ruolo di giudice del programma. È infatti cattiva e maliziosa quanto basta, ed ha dimostrato in più occasioni di saper stare al gioco. Inoltre, ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di opinionista nel salotto di Pomeriggio Cinque, ed in molti hanno notato che infatti l’influencer si senta molto a suo agio.

Soleil Sorge in un video con Sangiovanni? Il retroscena

Il GF Vip 6 sembrerebbe essere stato un’ottima vetrina per Soleil Sorge. Dopo il reality ed il ruolo di opinionista ne La pupa ed il secchione show, starebbe arrivando una nuova proposta lavorativa in ambito musicale. Uno dei cantanti più amati dai giovani, che nella precedente edizione di Amici è arrivato secondo, la vorrebbe coinvolgere in un progetto.

Il portale donnapress.it rivela che proprio Sangiovanni avrebbe proposto a Soleil Sorge di essere presente nel suo prossimo video musicale. Il ruolo dell’ex gieffina sarebbe quello di interpretare una giovane ragazza ferita dall’amore. Sole non si esibirà dunque nelle sue doti canore, ma si lancerà verso il mondo della recitazione.

Sangiovanni ha fatto da cupido a Belen e Stefano De Martino?

Da pochi giorni è uscito l’ultimo singolo di Sangiovanni, “Cielo dammi la luna“. Tanti fan che sperano nel ritorno di fiamma di Belen e Stefano De Martino non hanno potuto fare a meno di notare che entrambi hanno condiviso lo stesso contenuto allo stesso momento sui propri canali social. Sembrerebbe che entrambi stessero ascoltando l’ultima canzone di Sangio.

Si tratta di una trovata pubblicitaria per l’ex concorrente di Amici 20, trasmissione alla quale entrambi sono legati? Ci sarebbe anche la possibilità che, dopo la separazione di Belen da Antonino Spinalbese la coppia sia tornata insieme ancora una volta? I segnali lanciati dalla soubrette sembrerebbero suggerire che le cose stiano proprio così.

Ecco le Storie Instagram di Belen e Stefano De Martino confrontate dall’esperta di gossip Deianira Marzano: