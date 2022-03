“Sfigato”, scintille tra Fabrizio Corona e una gieffina: il motivo dello scontro

Continua a far discutere Fabrizio Corona sui social, con una nuova polemica con una gieffina. Andiamo a vedere lo scambio di battute tra i due.

Fabrizio Corona è caldissimo in queste settimane sui social. L’ex fotografo, dopo un acceso scontro con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ha deciso di scagliarsi contro un’altra gieffina. Andiamo quindi a vedere cos’è successo tra i due.

Nuovo botta e risposta per Fabrizio Corona che stavolta si scontra con Federica Calemme. Infatti la modella e soubrette è stata una delle concorrenti del Grandi Fratello Vip 6. Il tutto è accaduto nelle ultime ore tramite la pagina Instagram di Corona che ha postato una foto della bella napoletana che passeggia per le strade di Milano con Gianmaria Antinolfi, conosciuto proprio nel reality show di Alfonso Signorini. Così l’ex fotografo ha paragonato le gambe di Federica Calemme a quelle di Sebastiano Nela, ex giocatore della Roma.

A contornare il tutto c’era una canzone ironica che recitava “Ma le gambe“. Lo sfottò ovviamente ha infiammato i social e non è piaciuto ai molti appassionati del GF Vip. Ovviamente non è arrivata subito la replica di Federica Calemme. Infatti l’ex gieffina ha condiviso su Instagram uno scatto delle sue gambe accompagnato dalla didascalia SFIGATO. La fidanzata di Antinolfi ha quindi ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà dopo il body-shaming di Corona.

Fabrizio Corona contro Federica Calemme: botta e risposta sui social

Al momento nello scontro social tra Fabrizio Corona e Federica Calemme non si è intromesso Gianmaria Antinolfi. La storia d’amore tra i due è sbocciata nella sesta edizione del GF Vip 6. Inoltre il feeling tra i due si è rafforzato anche dopo l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Nel corso della sua avventura Gianmaria ha flirtato anche con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma alla fine ha deciso di scegliere l’ex professoressa del quiz show di Rai 1, ‘L’Eredità’.

Federica Calemme è una modella e soubrette napoletana, nota ai più per il ruolo di Professoressa a L’Eredità. Il padre Salvatore è stato un ex calciatore del Napoli, che però è stato costretto a cambiare vita dopo un gravissimo infortunio. Federica invece si è approcciata alla carriera da Modella da giovanissima, approdando sul piccolo schermo da pochissimo. Inoltre nella casa del GF Vip 6 si è subito fatta notare per la sua bellezza e dolcezza, conquistando il cuore di Gianmaria Antinolfi.