Russia-Ucraina, Mosca mira alla “liberazione” del Donbass. Patto Ue e Usa su gas

Il trentunesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina si apre con i primi segnali di un cambio di strategia da parte du Mosca, che si troverebbe in difficoltà. I soldati di Putin sarebbero stati informati che entro il 9 maggio, giorno che la Russia festeggia come la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’attacco terminerà.

Le truppe russe si stanno allontanando di Kiev, mentre l’esercito di Zelensky recupera posizioni a Ovest della capitale. Il governo russo ha fatto sapere che si concentrerà sulla “liberazione” del Donbass.

Usa e Ue hanno firmato un accordo per aumentare la fornitura statunitense di gas liquefatto all’Europa in modo da ridurre la dipendenza dalla Russia. Ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che oggi si terrà un importante discorso del presidente Usa Joe Biden sull’Ucraina.

In conferenza stampa dopo l’incontro a Bruxelles, il premier italiano Mario Draghi ha affermato che “stiamo cercando la pace, avrò colloqui anche con Putin“.

Zelensky a Doha: “Riformiamo l’Onu, così è ingiusta”

“L’Onu e tutte le altre strutture internazionali non hanno la forza interna necessaria per riportare la pace nei Paesi, perché non c’è giustizia interno in queste strutture. L’ingiustizia è alla base di ciò che la Russia sta facendo contro di noi, contro l’Ucraina, usando i suoi privilegi nelle organizzazioni internazionali, oltre alla paura di usare armi nucleari”. Così il presidente ucraino Zelensky nel suo intervento al forum di Doha in videoconferenza.

Papa Francesco: questa guerra è vergognosa

“Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l’umanità, finisca al più presto: è inaccettabile. Ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni”. Così Papa Francesco nell’udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni: “Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Anche qui in Italia. Il vostro contributo è un modo concreto, artigianale, di costruire la pace“.