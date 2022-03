Regina Elisabetta, altro colpo di scena sul suo stato di salute: il dettaglio non passa inosservato. Sono tutti preoccupati

Sua Maestà non è apparsa in splendida forma ultimamente e i sudditi britannici iniziano ad essere in pensiero per lei. A 95 anni si appresta a festeggiare il suo Giubileo di Platino come monarca inglese.

E’ un anno estremamente importante per la Regina Elisabetta, chiamata a festeggiare il suo importantissimo Giubileo di Platino. La prima monarca della storia britannica a rimanere al comando per 70 anni, con una verve e un carisma difficilmente paragonabile a personaggi della scena contemporanea. A dire il vero, questa fibra inossidabile ha dato qualche piccolo segno di cedimento nell’ultimo periodo, considerando i malanni legati al Covid e alla mobilità. Per tranquillizzare tutti, Sua Maestà è apparsa sorridente e rilassata nelle ultime foto pubblicate dal “The Mirror”, mentre si aggira nella sua residenza reale. La 95enne prima cittadina britannica è intenta a guardare un servizio da tè all’interno di una delle bellissime stanza del Castello di Windsor. La riabilitazione procede nel migliore dei modi, dopo gli acciacchi sofferti e tutti sperano di poterla vedere in forma per la commemorazione del defunto marito, il principe Filippo.

Regina Elisabetta, rassicurazioni sulla sua salute: non usa la sedia a rotelle

Nonostante il Covid e qualche leggero strascico, la regina ha ripreso ultimamente ad onorare i suoi impegni istituzionali, pur rispettando il parere dei medici su un riposo rigoroso da osservare. Niente a che vedere però con la notizia circolata nei giorni scorsi relativa all’utilizzo obbligato della sedia a rotelle per spostarsi, anche all’interno della propria abitazione. Sul servizio del “Mirror“, Elisabetta è ripresa mentre osserva da vicino il servizio in ceramica di una delle aziende più rinomate d’Inghilterra, ovvero la Halcyon Days, tenuta in grande considerazione dalla casata reale. La deambulazione sembrava normale e non assistita, come sempre, segno che per ora si sente completamente autosufficiente. Questi scatti arrivano pochi giorni dopo che la stessa regina si era recata nei giardini di Windsor per una passeggiata, accompagnata dal suo autista a bordo della classica Jaguar X-Type.

L’unica cosa certa, tuttavia, è che non ha preso parte al Commonwealth Day, visto che era ancora in convalescenza e che quotidianamente utilizza il bastone per sentirsi più sicura. Per il resto la monarca inglese è esattamente come l’abbiamo sempre vista: intramontabile.