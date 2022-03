“Pensavo di morire”, rivelazione choc: parla la moglie del noto conduttore di La7

Anno difficile per la moglie di un noto conduttore televisivo e radiofonico. Dall’ospedale rivela: “Pensavo di morire”.

Per la seconda volta dall’inizio dell’anno, la moglie di Facchinetti è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere ma questa volta è stata dura. Wilma Faissol dal letto del nosocomio rivela il lungo calvario post intervento.

A qualche giorno dall’ultimo intervento la Faissol aggiorna i fan sul suo stato di salute. Le condizioni in cui versa al momento però non sono ottimali. La 40enne brasiliana nei giorni scorsi è nuovamente caduta dal suo cavallo Wally ed è stato necessario intervenire chirurgicamente: su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che testimonierebbero la sofferenza di queste ore.

Senza troppi giri di parole la moglie di Facchinetti ha ammesso: “Pensavo di morire”. Difatti nelle foto appare particolarmente provata. Dopo l’intervento i dolori sono stati lancinanti e tutt’ora non le sarebbero passati. Assieme ai medici avrebbe provato la qualunque per stare meglio: dall’ossicodone alla morfina.

Ad aiutarla è stata l’assunzione dell’ossicodone anche se temeva di prendere il farmaco perché, come ha raccontato in una Insta Stories, in molti casi può creare dipendenza. Insomma, adesso che sta meglio grazie alla giusta cura trovata, i medici possono anche pensare di dimetterla.

Chi è Wilma Faissol: vita privata e carriera

Wilma Faissol dal 2014 è sposata con il conduttore televisivo Francesco Facchinetti. La Faissol è nata nel 1982 in Brasile ma è scresciuta in Svizzera dove ha conseguito la laurea in odontoiatria ed un master in chirurgia ortopedica facciale.

Dal suo matrimonio con Facchinetti sono nati due splendidi bambini: Leone e Lavinia. Wilma però, da un precedente matrimonio, era già madre di Charlotte nata nel 2009. La 40enne di origini brasiliane ha conosciuto Francesco durante un viaggio a Marrakech e il loro è stato amore a prima vista.