La bambina nella foto oggi è una famosissima influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Napoli, Campania, il 22 gennaio 1998. Sin da tenera età mostra una passione spiccata per la moda, passione che continuerà a coltivare con il passare degli anni fino a renderla un vero e proprio lavoro.

Infatti oggi è la Queen dei social. Oltre che ad essere la più cercata sul web, la sua pagina Instagram è seguitissima ed ogni suo post ha tantissime interazioni da parte di milioni di utenti. Su Instagram (profilo in costante crescita) sta per raggiungere un traguardo importantissimo: i 2 milioni di follower. È testimonial di moltissimi brand di beauty e di moda e ha una sorella più grande a cui è molto legata e con cui condivide la passione per la moda.

Ha iniziato giovanissima la sua attività sui social network, infatti, già a 16 anni ha iniziato su Facebook a dare consigli sulla moda. Nel 2016 è uscito il suo primo libro “Diario di una fashion blogger” e nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi, al fianco di Francesco Monte, Paola di Benedetto, Rosa Perrotta e altri. Ma la sua è stata una partecipazione breve in quanto decise di abbandonare il gioco prima del tempo.

Oggi è un influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi: la riconosci?

Bella, solare e la più desiderata delle influencer. Sua sorella maggiore è fidanzata con Kevin Bonifazi mentre lei, come scrisse tempo fa Il settimanale “Chi”, ha fatto perdere la testa a tantissimi giocatori tra cui Neymar. Dopo il brasiliano, reduce da una batosta in Champions League, è stato il turno di Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso e la influencer sono stati legati poco tempo. Dopo l’addio lei ha riscoperto l’amore tra le braccia di Mattia Zaccagni, trequartista della Lazio. Negli ultimi giorni il gossip impazza e girano voci di una sua possibile gravidanza, smentita da lei. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto non è altri che la bellissima Chiara Nasti.