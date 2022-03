Milly Carlucci, pessime notizie: i fan hanno già scoperto tutto?

Nell’ultima puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, è scoppiata la polemica, che ha danneggiato anche gli ascolti del programma Rai. Ecco cosa è successo e perchè Maria De Filippi ha avuto una batosta.

Dopo la puntata del 26 marzo de Il cantante mascherato, sono rimaste solo cinque maschere in gara per la finale: Camaleonte, Pulcino, Volpe, Lumaca, SoleLuna. L’entrata in scena di Eleonora Giorgi con la maschera della Gatta, è durata pochissimo: l’artista è stata subito eliminata, insieme a Gabriele Cirilli che aveva sostituito Vianello come Pinguino.

Sono proprio le eliminazioni ad aver sollevato un polverone a Il cantante mascherato. I fan della trasmissione sono convinti che Pinguino fosse in netto vantaggio nelle votazioni. La sua eliminazione è stata letta come una protezione della maschera SoleLuna, che è senz’altro una delle più discusse di questa edizione e starebbe influendo anche sugli ascolti.

Milly Carlucci, i problemi negli ascolti sono dovuti al cambio di format?

La versione 2022 de Il cantante mascherato lascia scontenti molti spettatori. Il programma condotto da Milly Carlucci, infatti, si propone come un format dedicato anche ai bambini, ma il fatto che le puntate finiscano molto tardi rende impossibile ai più giovani sapere chi si nasconde sotto le maschere. Inoltre, quest’anno si dà meno spazio alle esibizioni.

Cristiano Malgioglio avrebbe negato di essere SoleLuna, ma molti fan della trasmissione sono proprio convinti che sia lui. Anche per questi motivi, anche se il programma di Milly Carlucci ha vinto la gara degli ascolti del 26 marzo, non ha per nulla convinto gli spettatori. Lo share è del 17,25%, con quasi tre milioni di persone che lo hanno seguito.

Maria De Filippi battuta da una soap opera: incredibile!

La sera del 25 marzo NCIS si è rivelato una vera e propria certezza per gli ascolti Tv: a differenza del risultato di Milly Carlucci ed il suo Il cantante mascherato, la serie televisiva americana conferma di avere oltre un milione di fan e circa il 5% di share. Nel pre-serale sono stati I soliti ignoti a battere i concorrenti con oltre 4,6 milioni di spettatori.

Nel pomeriggio del 25 marzo, invece, Maria De Filippi è stata clamorosamente battuta nel suo programma Uomini e Donne da una soap opera. Il paradiso delle signore supera il 18,40% di share, mentre il dating show si ferma poco sotto con 1,8 milioni di spettatori. Detto Fatto, invece, si rivela una delusione raccogliendo poco più del 4% di share.