“Mi mancherai”, un terribile lutto sconvolge Ciro Immobile: il messaggio strappalacrime. Un momento davvero difficile per l’attaccante della Lazio

Come se non bastasse la gravissima eliminazione contro la Macedonia del Nord, il centravanti azzurro ha perso un giovane amico a cui teneva moltissimo.

Come si fa ad accettare la scomparsa di un bambino di 6 anni? Uno degli interrogativi nella vita umana è comprendere il perchè di alcuni orrori che straziano l’anima e impediscono di usare la ragione. Alessio era un bambino di soli 6 anni, affetto da un terribile male sin dalla nascita, con il quale aveva combattuto con un coraggio davvero invidiabile. Purtroppo il destino è già scritto e la sconvolgente conclusione di questa storia non è stata con il lieto fine. Pensare che poche settimane fa, il piccolo tifoso laziale aveva vissuto un momento straordinario, potendo incontrare il suo grande idolo: Ciro Immobile.

Merito della famiglia, e in particolar modo della zia, che si era messa in contatto con il centravanti della Nazionale per fare una bella sorpresa al bambino. La foto dei due abbracciati è tornata d’attualità in queste ore proprio per un post realizzato dal bomber. Su Instagram, infatti, l’ex giocatore di Pescara e Juventus ha mostrato uno scatto che lo ritrae con Alessio.

Ciro Immobile, terribile lutto per l’attaccante: è scomparso il piccolo Alessio

Ciro Immobile ha vissuto un momento molto complicato dal punto di vista professionale, visto quanto successo nella notte di Palermo. Contro la Macedonia del Nord, nella semifinale play-off che valeva l’accesso in Qatar (Portogallo permettendo) la sua prestazione è stata ben al di sotto della sufficienza. Poche occasioni create e in quelle decisive una mancanza di precisione che ha fatto storcere il naso anche al ct Mancini. Per Immobile è la seconda esclusione consecutiva da una fase finale di coppa del mondo, visto che era presente anche nella sciagurata notte di San Siro contro la Svezia.

Come detto però, tutto questo passa in secondo piano quando ci si trova a parlare delle cose importanti della vita e nel caso specifico di una morte assurda. Per ricordare Alessio, Ciro ha scritto su Instagram: “Hai lottato come un leone, mi mancherai, ciao campione, fai buon viaggio”. A questo ricordo si è unito anche il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi che ha annunciato: “Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia. Domani sarà proclamato lutto cittadino”.