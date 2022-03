Meteo, cambia tutto dalla prossima settimana: tornano le piogge

Cambia tutto dalla prossima settimana per l’Italia dal punto di vista meteo. Infatti sul paese torneranno le piogge: tutti i dettagli.

E’ in continua evoluzione il meteo sulla penisola italiana, con il paese che a breve riaccoglierà delle insidie temporalesche che stravolgeranno tutto. Andiamo quindi a vedere come si evolverà la situazione sulla penisola.

In seguito all’ultimo aggiornamento la previsione per la fine di marzo è un po’ cambiata, con l’Italia che a breve dirà nuovamente addio all’anticiclone per riaccogliere a sorpresa le piogge. Quindi dopo una lunga fase siccitosa passeremo ad un periodo decisamente più instabile e movimentato. La fine del mese di marzo quindi si preannuncia ricco di sorprese. Infatti nei prossimi giorni avremo imponenti scambi meridiani che destabilizzeranno l’atmosfera.

Questo cambio di rotta, in Italia, avverrà a partire dal prossimo mercoledì 30 marzo, quando sul comparto Nord europeo si creerà una sorta di “scivolo” che consentirà alle correnti artiche di investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo profondo ciclone quindi si dirigerà velocemente sul paese italiano. Inoltre il maltempo arriverà prima sulle regioni del Nordovest, per poi espandersi sulle restanti regioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sulle regioni italiane.

Meteo, ancora tanto sole sulla penisola: cosa succederà sull’Italia

L’Italia quindi sta vivendo una fase di piena evoluzione dal punto di vista meteorologico. La matrice africana al momento sta continuando a prevalere, con il sole ed il beltempo che continueranno a condizionare le giornate italiane. Il vero cambio di rotta avverrà dalla prossima settimana. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile e soleggiato. Qualche eccezione invece l’avremo in Piemonte e Liguria, con qualche nube di troppo presente sui cieli. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con massime che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo condizioni variabili specialmente in Sardegna. Infatti qui avremo nubi sparse e qualche pioggia al mattino. Altrove avremo del tempo asciutto con velature in transito altrove. Le temperature qui risulteranno il leggero calo, con valori massimi che si stabilizzeranno tra i 17 ed i 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Solamente in Sicilia, Calabria e Campania avremo qualche nube alta e più compatta sui cieli. Altrove invece avremo una situazione prevalentemente soleggiata. Le temperature risulteranno in leggero calo specie sullo Ionio, con massime che oscilleranno dai 16 ai 20 gradi.