“Mi manca la tua allegria”, terribile dolore per Antonella Clerici: il lutto che le ha cambiato la vita

Antonella Clerici è tornata su Instagram dove ha ricordato un lutto che l’ha segnata profondamente: “Mi manca la tua allegria”.

Sono trascorsi quattro lunghissimi anni da quel terribile giorno ma il tempo non sempre riesce a far rimarginare le ferite. E’ il caso di dirlo per l’amata conduttrice Rai Antonella Clerici che, nelle scorse ore, ha sorpreso i suoi follower con un post molto toccante.

Antonella Clerici è tornata sui social network con un post davvero toccante. La conduttrice di Legnano ha voluto ricordare la scomparsa di un caro amico avvenuta a Roma nel 2018: Fabrizio Frizzi. “ Sono già passati 4 anni…com’è cambiato questo mondo senza di te”, ha chiosato la bionda conduttrice.

Più volte nel corso di questi anni Antonella Clerici si è trovata a spendere parole di stima nei confronti di Fabrizio, descrivendolo come un uomo travolgente. Il conduttore televisivo circa tre mesi prima dalla sua scomparsa, in occasione del compleanno di Antonella, era stato negli studi de La Prova del Cuoco assieme a Carlo Conti. I due raggiunsero la 58enne originaria di Legnano per farle una sorpresa comunicandole un grande progetto: riportare sul piccolo schermo ‘I migliori anni’ con una conduzione a tre.

Antonella Clerici ricorda l’amico Fabrizio Frizzi: su Instagram i fan rispondono

A quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici ha pubblicato un post molto toccante sul suo account di Instagram: “Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e x sempre nei nostri cuori”, ha scritto l’amata conduttrice corredando il post con una foto che la ritrae al fianco di Fabrizio e Carlo Conti a La Prova del Cuoco.

Nel giro di pochissime ore il post pubblicato da Antonella ha ottenuto oltre 25mila reazioni da parte dei fan. Tra i commenti non mancano invece parole d’affetto a Fabrizio. Tra i tanti si legge: “Grandissima persona, come te non c’è nessuno. La tua umiltà arricchisce la persona che eri”, “Vero, manca tanto. Quando se ne è andato nn riuscivo a crederci. Ho pianto tanto… Fabrizio non era un mio parente ma entrava nelle nostre case e nel cuore delle persone“.