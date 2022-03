Lacrime in Serie A: lutto in famiglia per uno dei migliori bomber del campionato

Lacrime per uno dei migliori bomber di Serie A. Infatti nelle ultime ore si è spento il nonno: sui social arrivano i messaggi di condoglianze.

Momenti difficili per uno dei bomber più amati in Serie A. Infatti si è spento il nonno nelle ultime ore, con diversi messaggi di cordoglio che sono arrivati nelle ultime ore. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta.

Si è spento in queste ore Carlos Simeone, padre del Cholo e nonno dell’attaccante del Verona. In seguito alla triste notizia è arrivato il cordoglio sia del club Madrileno, sia del Verona che tra i suoi tesserati ha proprio il Cholito Simeone. Carlos è venuto a mancare nella notte di giovedì a a Buenos Aires. A stargli vicino negli ultimi attimi della sua vita ci ha pensato proprio Diego Simeone, che è volato in Argentina.

A dare l’annuncio ci ha pensato proprio il club. Infatti attraverso una nota l’Atletico Madrid ha comunicato: “Oggi è un giorno triste per la famiglia biancorossa. L’Atletico Madrid piange la morte di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, e nonno di Giuliano Simeone, attaccante dell’Atlético de Madrid B“.

Inoltre per onorare il proprio allenatore ed il figlio, l’Atletico ha aggiunto: “In ricordo della sua memoria, sventola a mezz’asta la bandiera situata al Wanda Metropolitano. Il nostro presidente, l’amministratore delegato, altri membri del consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti vogliono esprimere le nostre più sincere condoglianze e ci uniamo al dolore della famiglia. Riposa in pace“.

Lutto in Serie A, morto Carlos Simeone: il messaggio del Verona

Ma in queste ore non c’è stato solamente il messaggio di cordoglio dell’Atletico Madrid. Infatti dopo la morte di Carlos Simeone è arrivato anche il comunicato del Verona che si è stretta vicino al dolore di Giovanni ‘El Cholito’ Simeone. Attraverso una nota il club ha infatti affermato: “Il Presidente Maurizio Setti e tutto l’Hellas Verona FC si stringono affettuosamente attorno a Giovanni Simeone per la scomparsa dell’amato nonno Carlos, unendosi al dolore anche di famigliari e amici“.

Sui social inoltre anche il piccolo Giuliano Simeone, calciatore dell’Atletico Madrid B ha pianto la scomparsa del nonno. Infatti il fantasista argentino ha postato una sua foto da piccolino in braccio a nonno Carlos. A contornare l’immagine ci ha pensato una didascalia che recita: “Ti amo sempre, nonno. Riposa“.