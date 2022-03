L’Isola dei Famosi 2022, il nuovo naufrago è un ex presentatore Mediaset – FOTO

Ci sarebbe un nuovo naufrago che in queste ore sarebbe in viaggio verso l’Honduras e dovrebbe quindi essere ufficializzato già nella diretta de L’Isola dei Famosi di lunedì 28 marzo. Ecco qual è il nome dell’ex conduttore Mediaset.

Una delle tante novità introdotte dalla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 è l’ingresso di nuovi concorrenti nel corso del reality-show. Uno di questi sarebbe stato rivelato per errore da Banijay Italia, la casa di produzione del programma Mediaset. Si tratterebbe dell’influencer Patrizia Bonetti, di cui sono comparse le foto vestita da naufraga.

Ci sarebbe però anche un altro concorrente che sarebbe pronto a partire per l’Honduras. Si tratta di un presentatore Mediaset che ormai è lontano dal piccolo schermo da qualche anno, e che molto probabilmente vorrà provare a rilanciare la sua carriera. Non è chiaro se parteciperà da solo oppure arriverà sull’Isola in coppia, come prevede il reality quest’anno.

L’Isola dei Famosi 2022, chi è il nuovo naufrago

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbe proprio Marco Senise il nuovo naufrago pronto a sbarcare a L’Isola dei Famosi 2022. Potrebbe non essere l’unico concorrente ad aggiungersi a quelli già presenti a Cayo Cochinos, in Honduras. Sembrerebbe che, però, lui sia già in viaggio verso il centro America.

Marco Senise è noto al pubblico Mediaset come conduttore di lunga data del programma Forum. Nel 1998 affiancava Paola Perego, ma ben presto consolidò un trio che fu molto amato dagli spettatori, formato da lui, Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri. Nel 2013 il programma fu soggetto ad una rivoluzione che mise fine alla loro presenza.

L’ex conduttore Mediaset vuole uscire dall’oblio?

Marco Senise non ha lavorato solamente a Forum. Negli anni ’90 ottenne una parte nella soap opera Michaela. Inoltre, è stato co-conduttore insieme a Patrizia Rossetti in Buona Giornata. Dopo la fine della conduzione di Forum, però, si sono un po’ perse le tracce di Marco Senise, che avrebbe iniziato a lavorare nelle reti e negli spettacoli locali.

Il conduttore sarebbe volato inizialmente in Albania, dove avrebbe ottenuto un contratto dalla rete televisiva Agon Channel. Nel 2015 sarebbe stato al timone di due trasmissioni: A fior di pelle e A casa nostra. L’ultima apparizione in televisiva risalirebbe al 2017, quando ha condotto Miss Europe Continental sul canale Fashion Tv.

