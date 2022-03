“Non è attratto dalle donne”: accusa shock a Fabrizio Corona

Un’ex di Fabrizio Corona avrebbe parlato della relazione con l’ex fotografo dei vip, usando parole molto pesanti: non avrebbe una vera attrazione per le donne. Ecco chi ha fatto queste rivelazioni dopo quanto raccontato da Giacomo Urtis.

Appena uscito dal GF Vip 6, Giacomo Urtis ha fatto una rivelazione completamente inaspettata. Quando era all’interno del reality show aveva raccontato di aver avuto una relazione con un calciatore di Serie A, ma appena tornato in possesso dei suoi account social ha pubblicato una foto che lo ritraeva insieme a Fabrizio Corona.

Secondo Giacomo Urtis e numerose indiscrezioni, il chirurgo dei vip avrebbe avuto una relazione con Fabrizio Corona mentre era ufficialmente fidanzato con un’altra donna. Questo confermerebbe quanto detto molto tempo prima dall’agente Lele Mora e dall’ex fotografo dei vip a Striscia la Notizia, ovvero che sarebbe bisessuale.

Fabrizio Corona non ama le donne? Parla la sua ex

Durante l’intervista a Belve trasmessa il 25 marzo su Rai 2, Filomena Mastromarino, che ha adottato il nome d’arte Malena da quando è diventata una pornostar, ha rilasciato un’intervista senza filtri. Rispondendo alle domande della giornalista Francesca Fagnani ha parlato anche di alcuni flirt che le sarebbero stati attribuiti.

Per quanto riguarda Mario Balotelli, Malena ha spiegato di non capire da dove arrivino queste voci. Ne si parla, ma in realtà nessuno ha mai lanciato ufficialmente il gossip. La pornostar ha anche spiegato che molti uomini si sentono intimoriti dalla sua professione, e quindi non le si avvicinerebbero nemmeno: da diversi mesi sarebbe single.

Le parole di Malena riguardo il suo ex: “Temeva il mio lavoro”

Durante l’intervista a Belve, Malena ha inizialmente cercato di non dare troppo adito al gossip e non rivelare dettagli riguardo i suoi ex, nonostante l’intervistatrice l’incalzasse in tal senso. Come riporta gossipetv.it, però, la pornodiva avrebbe fatto alcune dichiarazioni che riguardano Fabrizio Corona che sarebbero molto forti.

Malena avrebbe dichiarato: “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Quando un uomo si sente attratto dalle donne non ha paura: lui, invece, temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri che ho avuto attorno. Allora, piccolo mio, non sei così amante delle donne“.

Ecco uno spezzone video dell’intervista di Malena: