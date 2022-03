Arisa e Vito Coppola: pesanti insinuazioni da parte dell’ex – FOTO

Arisa e Vito Coppola sono una coppia finta? L’ex della cantante ha fatto delle pesanti insinuazioni riguardo la loro storia d’amore, su cui si sono sbilanciati anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Domenica In.

Arisa e Vito Coppola sono tornati a mostrarsi insieme sui social. La foto è molto particolare: sono vestiti entrambi con jeans neri e t-shirt bianca, e sembrano molto in sintonia mentre fanno colazione insieme. Lo scatto è servito ad annunciare la presenza di entrambi alla puntata de Il cantante mascherato che è andata in onda il 25 marzo.

Mentre Vito Coppola ha rivestito il ruolo dello special guest de Il cantante mascherato, dove accompagna con le sue esibizioni le maschere sul palco, la cantante è arrivata in trasmissione per due duetti. Ha cantato Sincerità insieme a Lumaca, mentre si è esibita con il brano Mi sento bene insieme a Pinguino, che si è poi scoperto fosse Gabriele Cirilli.

La foto che ha scatenato la reazione dell’ex della cantante

La foto pubblicata da Arisa e Vito Coppola insieme a colazione prima di recarsi a Il cantante mascherato ha suscitato una reazione del tutto inaspettata dell’ex fidanzato di lei, il produttore e manager televisivo Andrea Di Carlo. I due avevano anche fissato la data di matrimonio per il 2 settembre 2021, ma lui avrebbe annullato tutto.

La decisione di Di Carlo sarebbe stata presa a seguito di un’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In. Sembrerebbe che lui si sia risentito perchè lei non voleva parlare del loro amore in pubblico. Questo gli ha fatto sospettare che la cantante, in realtà, non avesse mai davvero dimenticato il suo ex. Si è quindi ripreso anche l’anello di fidanzamento.

Arisa e Vito Coppola sono una coppia finta? Le incredibili parole dell’ex

La foto pubblicata da Arisa e Vito Coppola è stata ripresa da Andrea Di Carlo, che su Instagram ha pubblicato un messaggio enigmatico: “Stop fake, get real (basta falsità, siate onesti, ndr). Gay morning moment! Sottotesto: Rosalba: ‘Mi sento fidanzata’. Michelazzo: ‘Mi sono sentita sposata’. Trova le differenze“.

L’ex di Arisa sembrerebbe dichiarare apertamente che la relazione fra Arisa e Vito Coppola, secondo lui, sarebbe una completa messa in scena dei due protagonisti. Il produttore televisivo poi aggiunge: “Io non parlo perchè sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli (le città natali di entrambi, ndr), non su Rai 1“.

Ecco le dichiarazioni dell’ex di Arisa su Instagram:

Ecco il video musicale “Dedicato”, in cui compaiono insieme Arisa e Vito Coppola: fra i due c’è davvero un sentimento o, come insinua Andrea Di Carlo, stanno cercando di ottenere visibilità grazie ad una finta relazione?