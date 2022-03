Amici, c’è una storia tra due giudici? La risposta è sorprendente. Il serale del talent di Canale 5 nasconde un grande segreto

Sono due tra i volti più popolari di Amici, anche perché con la loro personalità forte hanno caratterizzato diverse edizioni del talent. Ma per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano c’è più del rapporto professionale che esiste tra colleghi?

La loro intesa è massima e quindi nessuno si è stupito che Maria De Filippi li abbia accoppiati nella stessa squadra mettendo Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e Anna Pettinelli con Veronica Peparini. Un feeling che nasconde anche altro? Ha cercato di scoprirlo Silvia Toffanin che ha avuto entrambi come ospiti nella nuova puntata di Verissimo su Canale 5.

Anche lei come tanti ha notato quanto siano ben affiatati Rudy e Alessandra, quasi che il loro legame vada anche al di là del semplice impegno professionale. E Zerbi ha confermato che in effetti si conoscono fin da quando erano ragazzini. Anzi, alla lunga sono quasi parenti.

Amici, c’è una storia tra due giudici? La spiegazione spiazza tutti

Ma non è stata quella l’unica confessione dell’ex produttore musicale. Perché quando la Toffanin ha chiesto come è cominciata la loro amicizia, Alessandra Celentano ha spiegato che a fare da tramite era stata la prima moglie di Rudy, dalla quale lui è separato.

E qui è scattata la battura: “In effetti è diventata ex perché io e lei abbiamo avuto una storia“. Panico generale in studio, fino a quando è intervenuta la maestra di ballo: “Per fortuna mia non è così”. In effetti non c’è mai stato nulla ma anche lei ammette che i tentativi sono stati parecchi.

Come la settimana scorsa, quando entrambi erano travestiti da suore per un numero nella prima puntata del serale di Amici e Zerbi ha stampato un bacio sulla bocca di Alessandra. Una mossa che nessuno aveva previsto e che non è stata certi cercata dalla Celentano: “Lui sono anni che ci prova, è un marpione”, ha spiegato alla Toffanin. Quindi almeno per ora non è successo nulla, ma il serale di Amici è ancora lungo e la storia insegna che qui nascono sempre coppie.