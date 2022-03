Tumore Fedez, nuovi dettagli sull’intervento: la rivelazione del medico chirurgo

La notizia del tumore al pancreas di Fedez ha ben presto fatto il giro del web, a svelare i dettagli è il medico chirurgo che l’ha operato

Dopo aver rivelato di avere un brutto male, Fedez è stato operato all’Ospedale San Raffaele di Milano da un’equipe medica d’eccellenza che gli ha fornito ogni supporto possibile. Il medico chirurgo ha svelato i dettagli di quanto accaduto.

Il medico chirurgo che ha operato l’imprenditore milanese Fedez ha rilasciato un’interessante intervista di approfondimento sul male che ha colpito l’amato influencer che lui stesso ha dovuto operare. Massimo Falconi ha spiegato dettagliatamente, alle colonne del Corriere della Sera, le caratteristiche del tumore che ha colpito Fedez: “Oltre a essere rari i NETs (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumors) sono quasi sempre silenziosi e solo nel 20% dei casi danno sintomi specifici legati all’iperproduzione di ormoni. Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre “indolenti”, ovvero che evolvono lentamente”.

“Nello specifico”, ha evidenziato il professore, “parliamo di tumori che hanno origine dal sistema neuroendocrino, costituito da cellule con caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, quelle che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Queste cellule sono presenti in tutto l’organismo, quindi i NETs possono colpire organi differenti quali pancreas, intestino, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali”.

Fedez, è pericolo il suo tumore? Parla il professore Massimo Falconi

Le lacrime di Fedez hanno commosso l’intero web e spaventato i tantissimi follower che l’imprenditore milanese conta. Sulla pericolosità del tumore che ha, il professore Massimo Falconi ha specificato: “È molto difficile dare una risposta univoca per le decine di sottotipi diversi di tumori neuroendocrini. In base all’aspetto delle cellule neoplastiche, i NETs si possono suddividere in ‘ben differenziati’, che crescono in genere lentamente e sono meno aggressivi -ma comunque potenzialmente maligni, possono dare metastasi anche dopo molti anni- e ‘scarsamente differenziati’, che si sviluppano più velocemente e hanno maggiori probabilità di essere metastatici fin dall’inizio”.

Anche sulla guarigione, il medico chirurgo del San Raffaele di Milano è stato molto preciso: “Tutto dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stadio della neoplasia al momento della diagnosi, se è in fase iniziale o avanzata. Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.