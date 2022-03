Nuovo terremoto in Rai, bocciato l’amato attore: pubblico sconvolto

Amato attore fuori dal cast di una seguitissima fiction in onda su Rai Uno: la notizia ufficiale ha sconvolto il pubblico del piccolo schermo.

Dopo anni di duro lavoro e tanta passione nel vestire i panni del suo personaggio, amato attore dice addio alla seguitissima fiction della Lux Vide, Don Matteo: sarà definitivo? Scopriamo di chi si tratta e perché.

A lasciare la seguitissima fiction Don Matteo è l’attore di fama internazionale Terence Hill. L’82 enne sarà ancora presente nella 13esima stagione ma solo fino ad un certo punto. La notizia è stata confermata oggi, venerdì 25 marzo, durante la conferenza stampa. L’attore in collegamento video dall’America ha voluto ringraziare tutti per questi lunghi anni ricchi di grandissime soddisfazioni.

Intanto il suo posto sarà preso da Raoul Bova. Il 50enne romano vestirà i panni di Don Massimo e a differenza di Don Matteo non girerà in bicicletta per le strade di Spoleto. Ma come mai Terence Hill ha detto addio alla seguitissima fiction? Il veneziano aveva proposto di girare meno puntate perché impegnato ma la sua richiesta non è stata accordata.

“Dietro queste serie c’è un grandissimo lavoro”, perché è stata declinata la richiesta di Terence Hill: le parole di Bernabei

Come dicevamo Terence Hill aveva proposto di girare meno puntate di Don Matteo ma la sua richiesta non ha trovato un riscontro positivo. L’attore vestirà i panni del suo personaggio fino ad un certo punto della 13 stagione di Don Matteo per poi lasciare spazio al new entry, Don Massimo (Raoul Bova). Ma il suo sarà un addio definitivo? Come ha spiegato in conferenza stampa il produttore Lux Vide, Luca Bernabei, Terence Hill potrebbe tornare.

Inoltre Bernabei ha sottolineato i motivi che lo hanno spinto a declinare la richiesta dell’amato attore. Queste le parole riportate da Davide Maggio: “Dietro queste serie c’è un grandissimo lavoro di progettazione. Per realizzare Don Matteo ci vuole un anno e mezzo di scrittura. Terence voleva fare quattro puntate quest’anno e quattro il prossimo ma non si poteva. Ci sono le troupe, persone che pensavano che avrebbero lavorato un anno“.