Nuovo cashback, c’è l’intesa: soldi subito sul conto, i consumatori esultano. La notizia è ufficiale, finalmente arriva una novità importante

C’è stata la proposta, la discussione e ora manca soltanto la votazione. Ma finalmente possiamo dirlo: cashback è una parola che torna di moda nelle case degli italiani, anche se con una forma e con misure diverse da quelle che abbiamo conosciuto.

Il governo Draghi non ha assolutamente cambiato idea sul cashback come deterrente per l’evasione fiscale, perché alle casse dello Stato sarebbe costato troppo. Ma ha anche valutato che una nuova forma di rimborsi potesse funzionare senza di fatti pesare sul bilancio e quindi ci siamo.

Il nuovo cashback avrà un obiettivo preciso, quello delle spese ammesse a detrazione. In pratica le detrazioni mediche e altri sconti che normalmente finiscono sulle nostre dichiarazioni dei redditi. se dovesse passare la riforma, ma le possibilità che succeda sono alte, il rimborso che una volta era detrazione arriverà direttamente sul conto corrente del contribuente. Passerà ancora una volta attraverso la App Io, quella che era nata con il Cashback di Stato e il Supercashback.

Nuovo cashback, c’è l’intesa: come funziona e da quando partirà la riforma fiscale

Vediamo quindi in concreto come funzionerà il nuovo cashback. Come spiega ‘Il Sole 24 Ore’, di scegliere un’opzione diretta quando affrontiamo certe spese. Ad esempio per i farmaci, quando siamo alla cassa e ci chiedono la tessera sanitaria per la detrazioni sullo scontrino, se indichiamo che vogliamo il cashback passerà in automatico.

Ci sarà un codice per ogni utente, da riportare sullo scontrino telematico, o fattura elettronica o ancora bollettino di pagamento. Toccherà poi al commerciante o al prestatore, nel caso ad esempio delle polizze, quando è il momento di comunicare all’anagrafe tributaria la spesa del contribuente indicare la sua volontà di aderire al cashback e avere il rimborso immediato.

Vale quindi per medicine, visite, esami, cure e altre spese sociosanitarie ma potrebbe allargarsi anche ad altre spese detraibili. I tempi? Considerando che la riforma deve ancora essere discussa e votata in parlamento, tutto potrebbe partire da gennaio 2023. Ma intanto è un primo passo per il ritorno in grande stile del cashback e i consumatori italiani possono esultare.