Meteo, colpo di scena a fine marzo: tornano le piogge

Mentre in Italia continua a dilagare l’anticiclone africano, a fine marzo un colpo di scena cambierà le carte in tavola: tornano le piogge.

Il Meteo sulla penisola italiana continua a riservare diversi colpi di scena. Infatti la stabilità atmosferica ben presto sarà minata dal ritorno delle piogge. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul Paese Italiano.

Dopo l’ultimo aggiornamento meteo sono cambiate le previsioni per la fine del mese di marzo. Infatti dalla prossima settimana torneranno sulla penisola le piogge. Infatti questo è stato l’inverno meno piovoso di sempre, ma la seconda parte di marzo riserverà non poche sorprese. A causare il ritorno delle precipitazioni, infatti, avremo degli imponenti scambi meridiani che destabilizzeranno l’atmosfera sulla penisola italiana. Inoltre per questo ritorno c’è anche una data precisa.

Infatti dopo un inizio di settimana ancora all’insegna del bel tempo, mercoledì 30 marzo tutto è destinato a cambiare. Nel corso di questa giornata sul comparto Nord europeo si creerà una sorta di “scivolo” che consentirà alle correnti artiche di investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso freddo poi si spingerà verso il nostro paese, riportando quindi le piogge sulla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso delle prossime 24 ore.

Meteo, soleggiato e velature in transito: le previsioni per questo venerdì

Nel corso della prossima settimana l’Italia è pronta a riaccogliere le piogge sul paese. Nelle prossime ore, però, continuerà a prevalere una situazione soleggiata, con diverse velature in transito. Il sole quindi sarà il vero protagonista di questa giornata, con il bel tempo che coinvolgerà l’intera penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora l’anticiclone in azione che garantirà stabilità e cieli tersi su tutti i settori. Il clima nel corso delle prime ore del mattino risulterà gradevole su tutte le regioni. Le temperature inoltre resteranno stazionarie su tutto il paese, con valori massimi che oscilleranno dai 18 ai 21 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile e soleggiata su tutto il settore. Solamente sul versante tirrenico avremo delle lievi velature in transito, che si diffonderanno specialmente in Sardegna. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno dai 17 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica stabile, con cieli sereni su gran parte dei settori. Solamente nel corso della serata avremo velature anche estese tra Sicilia e Calabria. Le temperature risulteranno in aumento, con valori che si attesteranno tra i 17 ed i 21 gradi.