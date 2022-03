“Lascio l’Italia”, rivelazione choc di un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi: fan sorpresi

Ex concorrente dell’ottava edizione dell’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rivela di essere in partenza.

A lasciare l’Italia è l’ex naufraga e opinionista dell’Isola dei Famosi, Nina Moric. La bellissima modella è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato che presto lascerà il nostro Paese per tornare in Croazia: il motivo.

Nina Moric è pronta a tornare nel suo Paese natale. Come ha rivelato ai microfoni di Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 26 marzo 2022 su Canale Cinque, la modella deve assistere sua mamma che sta poco bene: “Ha la demenza senile, voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita“.

La Moric dopo anni in cui è stata al centro del gossip ha raccontato che si trova in una fase transitoria della sua vita. “Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe”, ha chiosato Nina ai microfoni della compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Nina Moric e il rapporto con Fabrizio Corona: “Mi devo voler bene”

A proposito del passato e dei motivi che in questi anni l’hanno vista al centro del gossip, la showgirl croata naturalizzata italiana ha parlato del rapporto che ad oggi ha con il suo ex, Fabrizio Corona: “E’ inesistente, per il mio benessere. Mi devo voler bene! Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.

Infine, nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 26 marzo 2022, Nina ha confidato di essere preoccupata per suo figlio Carlos: “Non sta più studiando e questo mi spiace”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha sottolineato però che per il ragazzo sarà sempre un porto sicuro: “Lo amo più della mia stessa vita”. Intanto in molti si chiedono se Nina Moric, dopo la relazione complicata con Corona, abbia adesso un altro uomo accanto a lei ma la showgirl ha dichiarato di non sentirsi più predisposta ad avere nuove storie d’amore: “Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai sono diventata cinica“.