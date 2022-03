La Pupa e il Secchione Show, forfait Flavia Vento: al suo posto una concorrente del GF Vip

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione. Barbara D’Urso corre ai ripari con una clamorosa sostituzione: arriva dal GF Vip.

Come ha spiegato la padrona di casa, Flavia Vento ha deciso di abbandonare anche questo reality show. Al suo posto però arriverà un’ex nonché amata protagonista del GF Vip 6: nulla da temere per Aristide che non rimarrà senza compagna. ù

Nel corso dell’appuntamento odierno con Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato il forfait di Flavia Vento. “Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione? Non è quella dei cani”, ha chiosato la Carmelita. Ma per quale motivo dunque la showgirl avrebbe deciso di abbandonare il programma?

La padrona di casa ha sottolineato che martedì sera affronterà in trasmissione la questione in quanto tutti meritano una spiegazione. Intanto affinché Flavia potesse restare nel programma, Barbara le ha provate di tutti i colori, ma niente da fare. “Le ho detto: ti portiamo i tuoi cani, c’è un giardino enorme, per un pochino stai con loro”, ha aggiunto la Carmelita ma Flavia è stata ferma sul suo ‘No!’.

La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento ha lasciato il programma: scopriamo la D’Urso chi ha ingaggiato al posto suo

Come dicevamo inizialmente, Aristide non rimarrà solo nella bellissima villa de La Pupa e il Secchione Show. Al posto di Flavia Vento, con molta probabilità, arriverà un’ex protagonista del GF Vip 6. La Carmelita non ha voluto svelare il suo nome limitandosi a dare solo qualche piccolo dettaglio: è stata spesso in tv, è bionda ed è molto conosciuta.

Insomma, non ci resta altro che attendere l’appuntamento di martedì 29 marzo per scoprire chi arriverà a consolare il povero Aristide Malnati. Stando a quanto raccontato da Barba D’Urso, il papirologo sarebbe piuttosto triste da quando la Vento ha raccolto tutte le sue cose per tornarsene a casa.