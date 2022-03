Katia Ricciarelli giudice in un famoso talent: la bomba a orologeria che fa sognare il pubblico

Dopo il GF Vip 6, Katia Ricciarelli è pronta per vestire i panni di giudice in un famoso talent.

Il GF Vip 6 ha avuto la sua protagonista over. In passato i vipponi non più giovanissimi avevano vita breve nel programma ma quest’anno no, è stata tutt’altra musica.

Con il suo carattere forte e carisma da vendere, Katia Ricciarelli ha conquistato il pubblico arrivando a un passo dalla finale dove ha mancato l’appuntamento sul podio sul suo amico Giucas Casella. Donna di spettacolo con un curriculum così lungo che sarebbe impossibile semplificarlo in così poche righe, l’ex moglie di Pippo Baudo ne è uscita lo stesso vincitrice. Ha accettato la sfida, si è messa in gioco ed ha trasmesso il suo sapere e insegnamenti ai neofiti. È stata la mamma di tutti nel programma, in particolare di Soleil Sorge. Proprio di lei, dell’opinionista de La Pupa e il Secchione, la cantante lirica ne ha parlato in un’intervista concessa a Superguida tv dove inoltre ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality ed ha svelato il suo recondito desiderio.

“Non mi sono pentita di aver fatto il Gf perché l’ho scelto io, così come rifarei tutto quello che ho fatto nella casa. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno. In questo senso, non lo rifarei. Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte però quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa. Purtroppo non per tutti è così. Non mi rimprovero nulla, nessun comportamento. A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tralasciando il periodo del matrimonio, ho sempre vissuto da sola. Sembra che io abbia un carattere duro ma non è così. Dopo due minuti ci rido sopra.

Tutti noi possiamo avere delle reazioni eccessive. L’importante è riconoscerlo e chiedere scusa. Le critiche non mi infastidiscono, perché in primis non le leggo! Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì. Ah l’ha detto pure Soleil? Lei era molto legate a me e io a lei. Soleil era come ero io alla sua età. Nella casa siamo state molto vicine per tutto questo tempo. Io i giovani li adoro e mi piace che capiscano che è anche bello stare accanto a persone più grandi da cui possono imparare”.

Katia Ricciarelli giudice in un famoso talent: la bomba a orologeria che ha esaltato il pubblico

Dopo l’analisi del suo cammino al GF Vip 6 e le belle parole sul suo rapporto con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli ha risposto alla domanda se le piacerebbe fare il giudice di un talent. “Certo sì, mi piacerebbe molto – ha affermato -. Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni. La musica è bella tutta se è fatta bene. Amo il pop, il rock e canto delle canzoni molto diverse dal mio repertorio. Quando c’è una bella musica non ci sono generi. Amo il mio mondo, ma faccio delle belle visite al pop e mi mantiene giovane”.