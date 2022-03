Ilary Blasi incassa un colpo tremendo: che tonfo!

Risveglio tremendo per Ilary Blasi, un vero e proprio tonfo: fan completamente sorpresi da quanto successo

Inaspettato scivolone per la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022, i fan increduli difronte al risultato ottenuto. Ilary Blasi deve incassare il colpo, esattamente come spesso e volentieri è accaduto anche ad Alfonso Signorini.

Quando si è alla conduzione di un reality show con un doppio appuntamento settimanale -così com’è stato anche il GF Vip 6– si è consapevoli che non sempre arrivano i risultati, soprattutto quando dall’altra parte c’è l’Italia che si gioca la qualificazione ai mondiali. Ilary Blasi si sarà fatta sicuramente questo conto, visto e considerato che dalla prima alla seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha perso circa 930.000 spettatori.

Nella prima puntata di lunedì 21 marzo, infatti, il reality show dall’Honduras ha raccolto 3.236.000 spettatori pari al 23.25% di share, mentre ieri sera, giovedì 24 marzo, sono stati in 2.306.000 gli spettatori, pari al 15.4% di share a seguire i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ieri sera c’è stata anche la prima nomination affidata alle mani dei telespettatori: chi sarà eliminato tra la coppia di Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro e Antonio Zequila e Floriana?

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 24 marzo

Ieri sera 9.735.000 spettatori pari al 39.3% di share hanno assistito alla sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord, con una beffa per gli azzurri arrivata all’89 grazie alla rete di Trajkovski che, in passato, ha giocato proprio a Palermo dov’è stata disputata la gara. Boccone amaro per migliaia di appassionati che hanno visto sfumare il secondo mondiale di seguito, quello in Qatar 2022, dopo quelli in Russia del 2018 vinti dalla Francia. Su Rai 2, invece, il film del 2002 con Richard Gere e Diane Lane, Unfaithful – L’amore infedele arriva a 1.007.000 spettatori pari al 4.7% di share. Per finire, Rai 3 ha raccolto 922.000 spettatori con il 4.2% di share con Veronica Pivetti alla guida di Amore Criminale.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, su Italia 1 il film del 2010 amatissimo dai bambini, Tata Matilda e il grande botto, ha raccolto 913.000 spettatori con uno share del 4.1%. Rete 4, invece, ha raccolto 902.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% con Paolo Del Debbio in Diritto e Rovescio.