Esonero Mancini, terremoto sulla panchina della Nazionale: scelto il successore

Spunta il nome del futuro allenatore della Nazionale italiana. Mancini a un passo dall’esonero.

L’Italia ha ceduto a una modesta Macedonia del Nord. Nonostante gli Azzurri abbiano tirato più di 30 volte nello specchio avversario, il gol non è arrivato. L’occasione più eclatante è stata quella sciupata da Domenico Berardi che a porta libera, con tutta la calma del mondo, ha passato praticamente il pallone al portiere macedone.

Una piccola Italia, così piccola da non riuscire a battere un avversario alla portata. Immobile e Insigne si sono confermati due giocatori sopravvalutati che non sono capaci di farsi carico della squadra. Le loro prestazioni nettamente sotto la sufficienza hanno deluso insieme all’intera prestazione del gruppo. Quel gioco offensivo e spumeggiante a cui ci aveva abituati Mancini è andato via via scemando sino a diventare solo un bellissimo ricordo.

Da campione d’Europa, l’Italia non sarà presente a Qatar 2022 dopo aver mancato l’appuntamento con il Mondiale anche nel 2018 quando sulla panchina vi era Ventura. Errore di calcolo, dell’undici titolare e forse anche di aver sottovalutato l’avversario. Insomma, qualunque sia stato il problema di fondo è giunto il momento di lasciare quest’altro scheletro nell’armadio e organizzare il futuro. Le big italiane potrebbe dare il proprio contributo prediligendo giocatori nostrani e non di importazione. Far crescere giocatori come Scamacca, Ricci, Frattesi, Raspadori, Plizzari e così via in squadre che giocano la Champions sarà importante per la nostra Nazionale.

Esonero Mancini, spunta il nome del suo successore: tutti d’accordo

Dopo aver posto l’accento sul bisogno di puntare su giocatori italiani passiamo al CT. Mancini ha svolto un ottimo lavoro ed è normale che dopo una disfatta è facile puntare il dito contro di lui. Le prossime ore però saranno importanti per capire se ci saranno le sue dimissioni. Così sono stati fatti tantissimi nomi per un dopo Mancini. Tra i profili caldi c’è quello di Fabio Cannavaro, già in passato vicino agli azzurri. L’ex Capitano campione del Mondo 2006 viene dall’esperienza in Cina, ma nonostante la poca esperienza europea ha quella leadership innata fondamentale nel clan azzurro. Proprio della vittoriosa spedizione in Germania facevano parte anche Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, che non sono da escludere dalla lista. Da monitorare anche le piste che portano a Claudio Ranieri o al clamoroso ritorno di Antonio Conte se dovesse liberarsi dal Tottenham. In chiusura c’è poi una clamorosa suggestione alle porte: quella di Maurizio Sarri allenatore dell’Italia.