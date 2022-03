Doc – Nelle tue mani, sconvolgente lutto: “Non trovava più spazio” – FOTO

Il terribile lutto in Doc – Nelle tue mani ha sconvolto tutti i telespettatori dell’amata fiction di Rai Uno: tutta la verità

L’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani ha raccolto 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share con un successo esorbitante che, però, ha lasciato l’amaro in bocca a molti per l’addio dell’amata attrice.

Pochi giorni prima del finale di Doc – Nelle tue mani 2, Silvia Mazzieri è uscita allo scoperto insieme al suo compagno Yuri Gugliucci annunciando su Instagram della sua gravidanza: “Il mio regalo più grande: VOI” ed un pancione in bella vista. Nessuno, però, poteva immaginare che l’attrice che interpreta Alba sarebbe uscita di scena.

Questa stagione della fiction più amata di Rai Uno ha fatto fuori ben due attori, oltre Silvia anche Gianmarco Saurino che interpretava Lorenzo Lazzarini è uscito di scena come paziente 0 del Covid dell’Ospedale Ambrosiano di Milano. Due addii molto pesanti per i telespettatori che hanno vissuto, attraverso il racconto in TV, la tragedia dell’affaticamento all’interno degli ospedali nel periodo della pandemia.

Doc – Nelle tue mani 2, Silvia commenta l’uscita di scena

L’addio al set di Doc – Nelle tue mani, non ha lasciato l’amaro in bocca soltanto ai telespettatori, ma alla stessa Silvia Mazzieri che ha commentato su Instagram: “Tengo a precisare inoltre che dopo anni di intenso lavoro degli sceneggiatori e della produzione ha sorpreso anche me la decisione di far terminare il ruolo di Alba che non trovava piu’ uno spazio drammaturgico soddisfacente e degno per come era stato costruito il personaggio.

La mia gravidanza quindi non ha nulla a che fare con l’uscita di scena di Alba”.

Ciononostante, l’attrice ha ringraziato tutti coloro che fin qui l’hanno supportata sul set: “Ringrazio tutta la squadra di Doc, i miei compagni di viaggio, le maestranze che troppo spesso vengono dimenticate, ma che sono il vero motore di questa industria”.

Inevitabile ringraziare anche il pubblico che ha dato grande successo alla fiction: “Volevo ringraziarvi per il vostro sincero affetto che mi state dimostrando in tutti i modi e dirvi quanto vi sia grata per le vostre attentissime considerazioni. Dei personaggi che ho interpretato in questi anni quello di Alba e’ sicuramente il più significativo, per profondità, intuito e dolcezza”.