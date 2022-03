Charlene Di Monaco scappa e dà un aut aut: Alberto con le spalle al muro

I rapporti si sono ufficialmente incrinati tra Charlene Di Monaco ed il marito Alberto: la Principessa dà un ultimatum

Ultimatum della Principessa Charlene che è stata categorica nei confronti del marito. La decisione drastica viene da mesi di conflitti che hanno portato ad una rottura irrimediabile: ecco le sue condizioni.

Dal viaggio in Sud Africa della Principessa Charlene gli attriti col marito Alberto sono soltanto aumentati e mai diminuiti. Al ritorno obbligato le cose non sono migliorate, anzi le notizie sul suo stato sono state sempre più confusionarie con poche apparizioni sui social della stessa Principessa.

Ciò che è emerso soltanto qualche mese fa è che Charlene ha, fin qui, vissuto in una gabbia d’oro che evidentemente adesso le sta troppo stretta per poterci continuare a vivere, pertanto ha preso una posizione drastica e da cui non si muoverà: ha dato un ultimatum al marito Alberto.

Charlene Di Monaco dà l’ultimatum ad Alberto: la decisione

Nelle ultime ore, le persone molto più vicine alla Principessa ed il Principe hanno dato per certo che Charlene abbia fatto muso duro con Alberto e gli avrebbe posto un aut aut: “Voglio vivere a Roc Agel con i bambini altrimenti sarà divorzio”. Roc Angel è una tenuta di famiglia di proprietà dal 1957 che è divenuta di Alberto e successivamente trasformata in un’azienda agricola biologica con un orto di duemila metri quadrati. Dista circa una ventina di kilometri dalla Casa Reale e la sua peculiarità è l’essere immersa nella natura, praticamente inaccessibile, garantendo la totalità della privacy. Charlene ha espresso, in particolare, la volontà di rimanere isolata dal mondo esterno, specialmente dal mondo di corte di cui si sente particolarmente estranea.

Con Caroline e Stéphanie, ci sono frizioni note all’interno del Palazzo in cui la Principessa è stanca di abitare. Dati i problemi di salute e i pettegolezzi che non fanno parte del suo modo d’essere, Charlene vuole ‘rifugiarsi’ con i suoi piccoli Gabriella e Giacomo a Roc Angel. Quali saranno gli sviluppi della situazione? Adesso la palla è in mano ad Alberto Di Monaco che deciderà il destino della sua famiglia.