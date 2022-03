Carlo Conti ha scelto: tre nomi pazzeschi nel cast del programma. Il conduttore Rai è pronto per lanciare una nuova sfida in prima serata

Nella sua carriera è stato abituato ad affrontare e vincere parecchie sfide, ma Carlo Conti non si ferma mai. Per questo è pronto per tornare in prima serata su Rai 1 con un programma tutto nuovo, che piacerà molto al pubblico.

Succederà molto presto, quando la nuova stagione de Il Cantante Mascherato andrà in archivio con la finale. Da venerdì 22 aprile (quello precedente sarà occupato dalla Via Crucis con Papa Francesco) il conduttore fiorentino tornerà per quattro settimane con The Band, una via di mezzo tra talent e game show. In sfida infatti ci saranno otto cover band scelte tra tutte quelle che si sono candidate per partecipare.

Il programma sarà registrato al Teatro Verdi di Montecatini Terme, con le riprese che cominceranno già dal 10 aprile), e finalmente è stato svelato tutto il cast. Accanto a Conti nel ruolo di giurati ci saranno tre nomi pazzeschi, personaggi di spessore assoluto nel mondo dello spettacolo e della musica italiana.

Carlo Conti ha scelto: accanto a lui sul palco un cast di grandissimi nomi

La giuria fissa infatti sarà formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Ma non è tutto, perché ogni band in gara sarà supportata e preparata da un tutor che avrà il compito di guidarli sul palco e suggerire tutti i trucchi del mestiere a chi non è professionista.

Anche in questo caso abbiamo i nomi, svelati dal portale di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: Irene Grandi, Dolcenera, Giusy Ferreri, Marco Masini, Francesco Sarcina, Federico Zampaglione, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica, lo storico tastierista degli Elio e le Storie Tese.

La formula del programma ricalca quella vincente di Tale e Quale Show. Contrariamente a quello che succede in alti talent, tutti i concorrenti potranno nesibirsi sempre nelle quattro puntate previste fino alla finale, senza nessuna eliminazione. Le canzoni e le performances saranno votate dai tre giudici e dai tutor, che però non potranno giudicare la band a cui sono abbinati. La finalissima andrà in onda venerdì 13 maggio 2022.