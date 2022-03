Can Yaman lascia l’Italia? L’indiscrezione sulla nuova fiction Tv

Can Yaman lascia l’Italia? Torna prepotentemente l’indiscrezione di un progetto che durerà diversi mesi lontano dal nostro paese. I suoi ringraziamenti a fine riprese di Viola come il mare sono un messaggio di addio ai fan?

Il 25 febbraio tutto il cast coinvolto nelle riprese di Viola come il mare ha pubblicato la notizia della fine delle riprese. La fiction non verrà più trasmessa a partire da fine marzo su Canale 5: la messa in onda è slittata ad aprile, anche per fare spazio al programma Ultima Fermata della casa di produzione di Maria De Filippi, che però ha deluso negli ascolti.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, Can Yaman non è solo tornato a lodare la co-protagonista della serie Tv, Francesca Chillemi, che ha definito “bella come il sole” e con cui pare ci sia stato anche un flirt. L’attore turco ha anche scritto un messaggio di ringraziamento che sembrerebbe proprio indicare la sua partenza dall’Italia.

Perchè Can Yaman lascia l’Italia? Ecco il progetto

Nel messaggio pubblicato da Can Yaman a fine delle riprese spiega che per l’attore turco è stata un’esperienza davvero speciale poter essere protagonista di una pellicola di un paese straniero dove ha dovuto esprimersi in una lingua diversa dalla sua. Ha anche aggiunto di sentirsi cresciuto, migliorato e maturato, sia come persona che come attore.

Can Yaman ha poi aggiunto alcune parole, che hanno fatto pensare a molti che lascerà l’Italia: “Vi sono grato di tutto. Mi mancherete da morire e spero di incontrare di nuovo tutti presto“. Da diverso tempo, infatti, ci sono numerosi rumors che l’attore stia per lasciare il nostro paese per iniziare un nuovo progetto che lo terrà lontano dall’Italia a lungo.

Un accordo potrebbe far tornare l’attore in Italia nei prossimi mesi

Can Yaman non ha ancora confermato ufficialmente, ma in Turchia la stampa ne è certa. Molto presto l’attore inizierà un progetto per Disney +. Le riprese dovrebbero svolgersi proprio nel suo paese di origine, e forse questo è stato un incentivo a lasciare l’Italia. I lavori dovrebbero durare 8 mesi, e per Can potrebbero esserci nuovi progetti in Turchia.

La fiction Tv che dovrebbe vedere protagonista Can Yaman è El Turco. Ci sarebbe ormai anche la data di inizio delle riprese, che sarebbe nel mese di luglio. Non sono invece più giunte notizie riguardo le registrazioni di Sandokan, che potrebbe essere uno dei motivi per cui Can Yaman potrebbe tornare in Italia nei prossimi mesi.

Ecco il video di fine riprese di Viola come il mare pubblicato da Can Yaman: