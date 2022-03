Silvio Berlusconi, indiscrezione shock: è accaduto dopo il matrimonio

Dopo il matrimonio non registrato fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si è diffusa un’indiscrezione davvero clamorosa. Possibile che la coppia abbia preso davvero questa scelta? Ecco tutti i dettagli riguardo l’incredibile indiscrezione.

Il 19 marzo 2022 Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono uniti con una cerimonia privata di matrimonio, che non è stata registrata. Classe 1990, la sposa è calabrese ma è cresciuta a Portici, in Campania, nello stesso paese di Noemi Letizia. Dopo la laurea in lettere, andò a fare esperienza nell’ufficio stampa del Milan.

Sembrerebbe infatti che Marta Fascina sia molto appassionata di calcio, come lo è del resto anche Silvio Berlusconi. Sono stati avvistati più volte insieme allo stadio a guardare le partite del Monza. Sembrerebbe che sia stato Galliani a notarla, mentre secondo Il Corriere della Sera l’amicizia con l’on. Licia Ronzulli avrebbe favorito il debutto in politica.

Berlusconi-Fascina, la tenera notizia dopo il matrimonio

La notizia di una presunta relazione fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina esplose quando iniziarono a girare indiscrezioni riguardo la fine della relazione di lui con Francesca Pascale. Lei, riservata ed imperscrutabile, si sarebbe guadagnata definitivamente la fiducia di Silvio Berlusconi durante i ricoveri a causa del long Covid che lo ha colpito per mesi.

Berlusconi, infatti, ha dichiarato più volte: “Mi ha dato tanto amore“, anche quando ha deciso di rinunciare alla candidatura a Presidente della Repubblica. Gli articoli di Marta Fascina su Il Giornale, di proprietà al 50% della Paolo Berlusconi Financing, hanno chiarito il ruolo sempre più ufficiale della signora Berlusconi.

Il matrimonio nasconde un progetto molto importante della coppia?

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ne è certo. All’interno della sua rubrica Torna a casa Alessi su Mow Magazine, ha parlato di un’indiscrezione clamorosa che riguarderebbe proprio Berlusconi e Fascina. Mentre l’imprenditore brianzolo avrebbe già cinque figli e ben dodici nipoti, la sposa sarebbe invece alla sua prima unione ufficiale e non è mamma.

Ecco dunque che Alessi rivela che il progetto di Berlusconi e Fascina sarebbe proprio quello di avere un figlio: “Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (lo so per certo) e Silvio non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia“.

Ecco la notizia lanciata da Alessi:

Questo, invece, un video che mostra un momento della cerimonia dopo il matrimonio non registrato: Berlusconi canta in francese mentre Federico Confalonieri suona il piano.