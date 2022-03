Barbara d’Urso, Mediaset cambia ancora idea: la notizia fa impazzire il pubblico. Novità importanti per il futuro della conduttrice

Il programma non era nuovo ma per lei era una prima volta e significava anche ritrovare una prima serata su una rete Mediaset dopo essere stata ridimensionata. Per Barbara d’Urso la prova a La Pupa e il Secchione Show è superata, con una novità importante.

La sua collocazione naturale, per precisa scelta della rete, era al martedì ma almeno per la prossima settimana l’appuntamento era stato posticipato a venerdì 1° aprile. Non un pesce o uno scherzo, ma una semplice scelta per non andare a sfidare quella che sarebbe stata la regina della serata, la partita dell’Italia per i Mondiali 2022.

La sconfitta degli azzurri di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord però ha cambiato tutto per loro e anche per la concorrenza di Rai 1. La partita contro la Turchia di martedì 29 marzo è solo un’amichevole e quindi tutti gli altri respirano. Compresa Barbara d’Urso che non dovrà stravolgere i suoi programmi.

Barbara d’Urso, Mediaset cambia ancora idea: la novità entusiasma il pubblico che ha risposto bene

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla conduttrice napoletana che ha postato un tweet sul suoi profilo informando il pubblico: “Amici di Twitter, noi andiamo in onda martedì, lo sapete? Martedì, martedì con la terza puntata de La pupa e il secchione show… Ci vediamo martedì…”. Quindi nessun cambio di programma e buone abitudini mantenute in attesa di vedere quello che succederà.

Già che c’era, Barbarella ha dato qualche anticipazione della terza puntata: “Non avete idea di cosa sta succedendo nella villa…Aiuto…”. E in effetti sono cominciati i primi scontri, soprattutto tra le Pupe, in questa versione dello show che è diventata più simile ad un Grande Fratello e quindi ad un reality che ad un gioco.

Ma come sta andando negli ascolti il programma che con l’arrivo della nuova conduttrice ha cambiato un po’ la sua anima? La seconda puntata ha perso più di 600mla spettatori, anche se ha avuto picchi sui 2 milioni e comunque è stato il programma di Italia 1 più visto. Numeri che fanno il paio con quelli di Pomeriggio 5, rispetto alla passata stagione meglio nel testa a testa con La Vita in Diretta.