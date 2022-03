Barbara D’Urso, futuro a rischio? Spunta un’indiscrezione davvero assurda

Il futuro di Barbara d’Urso sulle reti Mediaset è in serio pericolo. Andiamo a vedere l’ultima e clamorosa indiscrezione.

Barbara d’Urso potrebbe perdere il suo posto sulle reti Mediaset. Una clamorosa indiscrezione vedrebbe la showgirl napoletana in bilico e pronta a cambiare emittente. Il suo destino sarebbe legato ai risultati de La Pupa E Il Secchione.

Sono ore calde in casa Mediaset, come rivelato dal portale Tv Blog che sui social ha voluto giocare con i suoi numerosi follower al gioco delle domande e delle risposte. Tra le numerose domande ce n’era anche una riguardante Barbara d’Urso. Infatti un telespettatore ha chiesto se la showgirl napoletana sarà al timone anche della prossima edizione di Pomeriggio Cinque. In queste settimane i rumors sul futuro della d’Urso si sono sprecati.

A tal proposito TvBlog.it è stato abbastanza chiaro, asserendo che la conferma di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque pare dipenderà da come andrà La pupa e il secchione show. Infatti come si legge sulla pagina del portale specializzato: “Dipende tutto da come finirà l’avventura de La pupa e il secchione…“. Quindi secondo Tv Blog, per la prima volta, Barbara d’Urso rischia seriamente il suo posto a Pomeriggio Cinque. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli di quanto sta succedendo.

Barbara d’Urso rischia il posto a Pomeriggio Cinque: le ultime

In attesa di scoprire quale sarà davvero il futuro di Barbara d’Urso, c’è da dire che la conduttrice ha fatto il botto anche con un Pomeriggio Cinque completamente ristrutturato. Infatti nonostante la trasmissione abbia detto addio al gossip, gli ascolti stanno andando abbastanza bene. Nell’ultima puntata il talk show è riuscito ad ottenere il 15.57% di share, con oltre 1 milione e 777mila telespettatori incollati allo schermo.

Proprio grazie a questi risultati, Barbara d’Urso ci ha tenuto a ringraziare il pubblico a casa. Infatti la conduttrice si è presa un momento per affermare: “Abbiamo un legame io e voi… E questo sorriso è per ringraziarvi di tutto l’amore che mi date sempre, ogni giorno, anche con Pomeriggio 5“. Intanto oggi è pronto a tornare l’appuntamento con il talk show della d’Urso, dove si tratteranno ovviamente temi come l’Isola dei Famosi e de la Pupa e il secchione show.