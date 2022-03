Anticipazioni Uomini e Donne, Ida dice basta: sorpresa da Amici in studio

Ancora una volta al centro dello studio di Uomini e Donne ci sarà Ida Platano con Alessandro Vicinanza: finalmente c’è un punto di svolta

La frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra essere giunta a destinazione: le strade finalmente si separano. Con il benestare dell’opinione pubblica i due procederanno con due percorsi differenti all’interno del dating show.

Finalmente Ida Platano riuscirà a mettere un punto alla frequentazione con Alessandro Vicinanza, il loro è un amore che non è destinato a sbocciare ed è stato evidente dal primo momento in cui il punto di rottura è stato trovato quando le cose si sono fatte più ‘serie’ e la dama bresciana ha rifiutato di conoscere altri cavalieri per concentrarsi soltanto su di lui. Il gesto di Ida viene da una piena consapevolezza di sé e dal suo lungo percorso al dating show che, col tempo, le ha fatto ben capire cos’è che realmente vuole da un’altra persona, ma per il cavaliere salernitano non è bastato e la decisione di Ida l’ha allarmato.

Come al solito, però, Maria De Filippi ha un asso nella manica e per consolare l’ennesima delusione d’amore della dama bresciana chiama in studio Umberto Gaudino, preso in prestito da Amici 21 di cui è ballerino professionista, per concederle un ballo galante con il bellissimo e bravissimo ragazzo. Per Ida Platano è il momento di ricominciare da capo, esattamente com’è spesso accaduto alla sua amica e collega Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando Incarnato tra Alessandra e Aneta

Armando Incarnato è indubbiamente il cavaliere più discusso di Uomini e Donne, anche lui è sempre lì al pari di Ida Platano e Gemma Galgani, alla ricerca dell’amore e nel frattempo se ne sta comodo a giudicare gli altri: Diego Tavani e Alessandro Vicinanza hanno avuto discussioni molto animate con lui. Adesso, però, sembra essere arrivata una ventata di freschezza anche per il cavaliere partenopeo che sta conoscendo Aneta ed Alessandra, ma senza l’approvazione di Diego che, in passato, è uscita con una delle due.

Oggi, in studio, il cavaliere partenopeo sarà nuovamente al centro con le due dame e creerà qualche dinamica simpatica visto e considerato che con Aneta, che sta frequentando da oltre un mese, fin qui non c’è mai stato nulla di fisico, neppure una carezza.