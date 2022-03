Anticipazioni Love is in the air: scelto il nome del bambino, annunciato nuovo matrimonio

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air dal 28 marzo al primo di aprile vedono come grande protagonista l’amore di due delle coppie più amate della soap opera. Non mancheranno, però, numerosi problemi ed imprevisti.

Nelle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse dal 28 marzo al primo di aprile, le anticipazioni rivelano che Serkan continuerà ad essere troppo soffocante nei confronti di Eda. Nonostante abbia capito di aver sottovalutato la propria partner, da quando ha avuto la notizia della nuova gravidanza continuerà a pretendere di gestire la compagna.

L’ansia di Serkan sarà uno degli argomenti centrali delle prossime puntate della soap opera. Inizialmente, Eda sembrerà rimanere schiacciata dal modo di fare del compagno, ma in un secondo momento deciderà di reagire e far sentire la propria voce. Riporterà Kerem a Istanbul: non è stato lui a rubare l’anello, e non è corretto che venga accusato.

Anticipazioni Love is in the air: dal 28 marzo Eda si ribella

Serkan cercherà di coinvolgere anche la piccola Kiraz nel “controllo globale” di Eda, e soprattutto, in tutto ciò che riguarda l’avanzare della gravidanza. Al momento la bambina sembrerebbe aver preso molto bene la notizia che non sarà più figlia unica, e non ha manifestato alcuna gelosia o malessere, come spesso succede ai primogeniti.

Durante la festa di compleanno di Serkan, di cui Eda si era dimenticata, la futura mamma avrà un piccolo malore. Per fortuna non sarà nulla di grave, e la coppia potrà annunciare il nome scelto per il figlio. Si chiamerà Alp, come il fratello di Serkan scomparso da diverso tempo. La notizia ovviamente commuoverà Aydan.

Il matrimonio sarà annunciato e poi annullato? Incredibile sviluppo

Anche Aydan avrà un suo annuncio da fare nelle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse dal 28 marzo al primo aprile. Lei e Kemal hanno deciso di sposarsi in Spagna. Nonostante non sia stato lui ma Can a rubare l’anello, rimane ancora un mistero su come abbia potuto risolvere i suoi problemi economici e pagarsi l’università.

Quando la futura suocera Yadigal cercherà di unirsi al viaggio nei paesi iberici, Aydan si vedrà costretta ad annullare il viaggio ed addirittura il matrimonio. Nel frattempo, la coppia formata da Melo e Burak sembrerà allontanarsi sempre di più a causa di numerose incomprensioni. Piril ed Engin, invece, discuteranno riguardo la fattibilità di un progetto.

Ecco un momento chiave della puntata di Love is in the air del 25 marzo: Eda e Serkan cominciano a capirsi, ma lui non riuscirà ad essere meno oppressivo: