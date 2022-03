Amici 21, strigliata a LDA: per la prima volta interviene Gigi d’Alessio – FOTO

Non era mai successo prima che Gigi d’Alessio intervenisse nei confronti del figlio LDA concorrente di Amici 21

Nel daytime di ieri si è assistito ad uno spiacevole evento in cui LDA e Calma hanno deriso la canzone che il loro professore, Rudy Zerbi, gli ha assegnato, Paranza di Daniele Silvestri e successivamente sono stati strigliati. A tal proposito è intervenuto Gigi, papà di Luca.

Uno spiacevole scenario quello di LDA e Calma che hanno preso sottogamba la canzone Paranza di Daniele Silvestri ammettendo che per esibirsi avrebbero dovuto indossare un vestito da papera. Quando il loro professore, Rudy Zerbi, ha sentito le affermazioni molto forti dei suoi alunni è dovuto intervenire irrimediabilmente: “Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io”.

E se non fosse abbastanza, il professore di Amici 21 ha reso noto loro il vero significato di quella che sembra una ‘canzone da villaggio’ per la musicalità: “Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia, di Cosa Nostra? No perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate, non sapete da dove nasca una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri. Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri”.

Amici 21, Rudy Zerbi striglia LDA e Calma: la risposta di Gigi d’Alessio

Fin qui Gigi d’Alessio non è mai intervenuto nel percorso di suo figlio Luca all’interno della scuola di Amici 21, ma la presunzione di fronte ad un pezzo di Daniele Silvestri, evidentemente, è sembrata esagerata anche a lui, tanto da complimentarsi con il suo professore: “Bravo Rudy. Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.

LDA non solo ha preso una strigliata da parte del suo stesso professore, ma anche il padre non ci è andato giù leggero nei suoi confronti e l’ha verbalmente accusato sui social.