Amici 21 anticipazioni, c’è il nome del nuovo eliminato: tutti a bocca aperta

Spuntano in rete le nuove anticipazioni riguardanti la prossima puntata del serale di Amici 21: ecco chi sarà eleminato dal talent show.

Sono tantissimi gli appassionati di Amici 21 pronti a scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Serale. Andiamo quindi a vedere chi sarà eliminato dal talent show, e cosa succederà nel corso del prossimo appuntamento.

Sono finalmente spuntate in rete le anticipazioni della prossima puntata del Serale di Amici 21. Infatti nella giornata di ieri c’è stata la seconda registrazione che andrà in onda sabato 26 marzo 2022. C’è grande attesa specialmente per sapere chi sarà il concorrente eliminato nella prossima puntata.

Orami, infatti, come succede dalla scorsa edizione si conosce solamente dell’eliminato della prima manche. Mentre invece gli altri due al ballottaggio hanno scoperto in casetta chi ha dovuto lasciare il programma. Inoltre in rete sono spuntati anche gli ospiti della prossima puntata, con Maria De Filippi pronta a riaccogliere in studio Irama, consegnandogli quindi il suo ultimo disco di platino. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni.

Amici 21, le anticipazioni del serale: cosa accadrà in trasmissione

La nuova puntata di Amici 21 si aprirà con la sfida tra la squadra Zerbi – Celentano contro quella Todaro – Cuccarini. Saranno tre le sfide a cui assisteranno i telespettatori: Alex e Sissi contro LDA e Luigi: punto ad Alex e Sissi; Leonardo e Michele contro Nunzio e Christian, guanto di sfida: vincono Leonardo e Michele; Carola contro Aisha: punto ad Aisha.

A trionfare sarà proprio la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Così finiranno al ballottaggio Luigi, Leonardo e Calma. Quindi i telespettatori vedranno che il primo eliminato dalla seconda puntata sarà proprio Calma.

Mentre invece la seconda manche vedrà nuovamente sfidarsi le due squadre. Stavolta però a scontrarsi saranno: Carola e Leonardo contro Nunzio e Serena: punto a Nunzio e Serena; LDA contro una corale: punto a LDA; Luigi contro Christian: punto a Luigi. Stavolta però a trionfare saranno Zerbi e Celentano, che decideranno di mandare al ballottaggio Christian, Alex e Nunzio. Inoltre vedremo anche il bravo Alex che non si alzerà per ben tre volte. Appuntamento quindi a sabato per la nuova puntata del Serale di Amici 21.