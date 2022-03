Unicredit, arriva una terribile minaccia: la truffa che fa tremare tutti

Nuova terribile minaccia per tutti i clienti Unicredit. Infatti una nuova truffa rischia di colpire tutti i possessori di una prepagata.

Spunta una clamorosa truffa per tutti i clienti di Unicredit, con milioni di utenti che adesso rischiano seriamente. Andiamo quindi a vedere il raggiro che sta mettendo in ginocchio la banca e come difendersi.

Unicredit è senza ombra di dubbio una delle banche più rilevanti in Italia ed in Europa. Purtroppo però speso la banca è presa di mira da criminali del web, pronti a truffare i clienti proprio sfruttando il nome dell’Istituto. Infatti spesso questi raggiri da parte dei cyber-criminali riguardano soprattutto gli smartphone e gli operatori telefonici. Stavolta però gli hacker hanno deciso di puntare sulle banche, che tornano al centro di questo problema.

Inoltre questa serie di truffe avrebbero già colpito milioni di utenti, che purtroppo sono caduti nella rete dei cyber-criminali. Difendersi e riconoscere queste truffe a volte non è nemmeno tanto semplice. Infatti i criminali utilizzando diversi escamotage per rendere quanto più credibile possibile la presunta comunicazione da parte della banca in questione. Andiamo adesso a vedere il messaggio che sta ingannando milioni di utenti della banca durante queste ultime settimane.

Unicredit, la nuova truffa che mette in pericolo gli utenti: come riconoscerla

In queste ore sta girando un messaggio creato ad arte dai cyber-criminali che comunica di un blocco al conto corrente. Quindi per ‘sbloccare‘ il proprio conto questi hacker chiederanno l’inserimento dei dati di accesso. Ovviamente una volta che l’utente si farà ingannare ed inserirà questi dati, capirete bene che il gioco per i criminali è fatto e ruberanno così i vari conti correnti.

Sfruttando anche il logo di Unicredit, gli hacker comunicheranno: “Gentile cliente UniCredit, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora“.

Poi i cyber criminali passeranno all’attacco. Infatti nella nota si legge: “Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente“. Appare ovvio che non dovrete mai cliccare il link, né tantomeno inserire i vostri dati, visto che così consegnerete il vostro conto a questi criminali. Il consiglio ovviamente è diffidare da questi messaggi. Per stare ancora di più al sicuro dovrete anche cancellare questo messaggio e soprattutto segnalarlo alle autorità competenti.