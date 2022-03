Telegram down, disservizi per milioni di utenti: cosa sta succedendo

Tempi duri per l’informatica continuamente sotto attacco nell’ultimo periodo: è ancora Telegram down con disservizi per tutti gli utenti

Molto spesso Telegram è il rifugio di tutti coloro che vivono disservizi -quasi- quotidiani di WhatsApp, ma questa volta è proprio il fedele social ad aver abbandonato i milioni di utenti in tutto il mondo andando in down.

Nelle ultime ore, l’applicazione di messaggistica dell’imprenditore russo Pavel Durov sta avendo una serie di complicazioni che non rendono fluido l’uso di Telegram. Milioni di utenti in tutto il mondo, infatti, stanno lamentando disservizi di vario genere: non è più possibile inviare o ricevere messaggi, file o foto, l’applicazione è praticamente inutilizzabile.

Come al solito, l’hashtag #Telegramdown è entrato velocemente in tendenza con tantissimi utenti che hanno condiviso lo stesso disagio nel non poter utilizzare più l’applicazione. Soltanto un paio di mesi fa, Pavel Durov aveva attribuito il traguardo di 500 milioni di utenti attivi al mese al fatto che 25 milioni di nuovi utenti si sono iscritti durante le precedenti 72 ore a causa dei nuovi termini e condizioni di WhatsApp.

Telegram down, ennesimo attacco hacker o aggiornamento dei server?

Telegram ha cominciato a dare problemi dalla serata di ieri, salvo poi risolversi in poco tempo. Tuttavia, gli stessi disservizi si sono ripresentati già da qualche ora: milioni di utenti in tutto il mondo lamentano il fatto di essere stati disconnessi dall’applicazione senza possibilità di rientrarci. Tempi molto duri per l’informatica che, ormai quotidianamente, subisce attacchi hacker che non sono sempre risolvibili in poco tempo. È di ieri, ad esempio, la notizia della manomissione dei servizi delle Ferrovie dello Stato Italiane da parte di terzi evidentemente malintenzionati. Il fatto che il proprietario di Telegram sia russo non fa altro che alimentare la psicosi per la guerra tra Russia e Ucraina che alimenta l’ego dei complottisti.

Al momento, Telegram non si è ancora espresso, ma questo tipo di malfunzionamento potrebbe anche essere dato da un aggiornamento dei server o da test che stanno eseguendo nella stessa sede di Dubai.