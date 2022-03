Soleil Sorge-Manila Nazzaro, epilogo pazzesco dopo il GF Vip: in che rapporti sono oggi

Soleil e Manila sono state molto amiche nella Casa del GF Vip ma, prima di concludere l’esperienza, c’è stato un cambio di rotta: in che rapporti sono oggi.

Dopo essere state a lungo l’una dalla parte dell’altra, Soleil Sorge e Manila Nazzaro nella Casa del GF Vip 6 se le sono dette a fronte scoperta. Prima l’ex Miss Italia e poi l’influencer, le due donne hanno abbandonato il reality in cattivi rapporti, ma come stanno le cose a poco più di una settimana dalla finale? Scopriamolo!

A poco più di una settimana dalla finale del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale Cinque, l’ex Miss Italia e l’influencer milanese si sono riviste. Entrambe ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo (nella puntata che vedremo il prossimo weekend) le due ex protagoniste del GF Vip 6 sono apparse in rapporti civili.

E’ stata proprio la Nazzaro a dimostrare che lei e Soleil hanno archiviato gli attriti. Su Instagram l’ex Miss Italia ha pubblicato una serie di Insta Stories girate nel backstage di Verissimo assieme all’amica. Tra abbracci e sorrisi le due gieffine sono tornate ad essere le amiche di un tempo.

Soleil e Manila si sono incontrate a Verissimo: pace fatta? Le due ex protagoniste del GF Vip hanno messo da parte l’astio dell’ultimo periodo

La pace fatta tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, inutile nasconderselo, ha sorpreso tutti. Solo alcuni giorni fa, nonostante ci fosse stato un chiarimento, l’ex Miss Italia annunciava di non avere alcuna intenzione a coltivare un rapporto d’amicizia con l’influencer milanese e attuale opinionista de La Pupa e il Secchione Show con Barbara D’Urso.

Segno che tra loro vi era ancora molta ruggine. Ma cos’è cambiato in pochissimi giorni? Forse sarà stato l’incontro nei camerini di Verissimo ad aver fatto bene ad entrambe. Assieme a loro nel backstage era presente anche Sophie Codegoni. Non ci resta che attendere il weekend per seguire l’intervista delle tre donne nel salotto di Verissimo.