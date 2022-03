Soleil Sorge parla del suo passato: c’entra il fratello del suo ex Luca Onestini

Soleil Sorge è invasa da interviste e tra i vipponi del Grande Fratello è quella che più parla: adesso tocca al ritorno al passato

Dopo il GF Vip 6, La Pupa e Il Secchione e Soleil Sorge non fa altro che tenersi super impegnata dal punto di vista lavorativo con anche tutte le interviste che sta tenendo in giro tra le varie riviste.

Ha regalato spettacolo, gioie e dolori e la sua uscita prematura dal Grande Fratello VIP è dispiaciuta a molti, ciononostante tutti i fan di Soleil Sorge possono continuare a seguirla ogni martedì con La Pupa e Il Secchione nel ruolo da opinionista.

Di reality show l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne sa qualcosa e si dice veramente entusiasta per la nuova avventura intrapresa: “È molto bello. Se fossi tornata a casa sarei stata disorientata. Avere un altro progetto mi ha caricata e stimolata. Credo che bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il GF Vip in passato, e di essermi pentita. Infatti era il posto giusto per me”.

Soleil Sorge parla di Gianmarco Onestini: i due si rincontrano

A La Pupa e Il Secchione Show, Soleil Sorge ha avuto modo di incontrare anche una sua vecchia conoscenza: il suo ex cognato Gianmarco, fratello di Luca Onestini. Tra i due non c’è mai stato un momento di imbarazzo o freddezza, anzi, si sono mostrati entrambi a proprio agio nel rivedersi. A tal proposito, al Magazine Chi, l’ex di Luca ha confessato: “Sono contenta di vederlo. Lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco. Quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato”.

Lungo l’intervista, poi, la vippona ha avuto occasione di commentare i suoi compagni ed in particolare le sorelle Selassié: “È piaciuta molto la fragilità di Lulù. Si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po’ fumetto. Jessica è piaciuta nella scoperta di se stessa, nell’iniziare ad apprezzarsi. E infatti ha vinto. Con me sono state carine, affettuose. Mi è dispiaciuto vedere, poi, che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti. E nemmeno Jessica e Lulù. Credo di aver sempre dato qualcosa di buono a loro”.