Simona Ventura, risveglio da incubo: pessime notizie per la celebre conduttrice

Non è stato un dolce risveglio quello di Simona Ventura, le pessime notizie arrivano dal fronte lavorativo: nessuno se l’aspettava

Ieri sera c’è stato il grande ritorno di Simona Ventura su Canale 5 dopo una stagione passata su Rai 2, la domenica mattina, in compagnia di Paola Perego: l’entusiasmo c’era, i telespettatori un po’ meno.

Simona Ventura è tornata a Mediaset, con il benestare di Mamma Rai che le ha concesso questo switch nonostante sia ancora in compagnia di Paola Perego con Citofonare Rai 2 in onda ogni domenica mattina. Ultima Fermata è il nuovo format della Fascino PGT che ha ben pensato di mettere la conduttrice bolognese alla guida.

Nonostante il grande entusiasmo, Simona Ventura non è riuscita ad andare oltre i 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share, un risultato alquanto scarso per la prima serata di Canale 5. Tuttavia, sui social il programma ha avuto un altro riscontro mediatico: Twitter, Instagram e TikTok sono invase dai momenti salienti della prima puntata del reality show che è stato portato in TV in sostituzione di Temptation Island. Una magra consolazione che sa d’amaro per la conduttrice bolognese che puntava a qualcosa di più, soprattutto perché si tratta della prima serata.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 23 marzo

Un magnate assassinato, dodici sospettati, un bottone e un kimono rosso, il tutto su un vagone itinerante dell’Orient Express. Gli ingredienti perfetti per attirare l’attenzione di Hercule Poirot. #AssassinioSullOrientExpress, stasera #23marzo, alle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay pic.twitter.com/kvO006sxLl — Rai1 (@RaiUno) March 23, 2022

Assassinio sull’Orient Express è, senza dubbio, l’asso nella manica che Rai Uno gioca ogni qualvolta c’è assenza di fiction da mandare in onda e risulta sempre essere vincente. Il film del 2017 con Johnny Depp, Daisy Ridley e Kenneth Branagh ha raccolto 2.835.000 spettatori pari al 14.05% di share, vincendo la gara d’ascolti della serata di mercoledì 23 marzo. Su Rai 2, invece, la serie TV con Sara Lazzaro (Agnese di Doc – Nelle tue mani) e Giuseppe Battiston, Volevo fare la Rockstar ha interessato 994.000 spettatori pari al 4.35% di share. Per concludere con la Rai, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli su Rai 3 ha intrattenuto 2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47% di share, registrando uno degli ascolti più alti di quest’anno.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete 4 ha totalizzato 741.000 spettatori con il 4.59% di share. E, ancora, Teo Mammucari e Belén Rodríguez in prima serata su Italia 1 con Le Iene hanno raccolto 1.078.000 spettatori con il 7.14% di share.