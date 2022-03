Sangiovanni, clamorosa decisione sconvolge tutti: la reazione di Giulia

Colpo di scena per i fan di Sangiovanni: l’ultima decisione del cantante ha sconvolto tutti. La reazione di Giulia Stabile.

Alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo, l’ex allievo di Amici 20 ha deciso di sorprendere tutti sui social. Scopriamo insieme cos’ha fatto ma soprattutto qual è stata la reazione della fidanzata.

E con l’uscita del nuovo singolo, ‘Cielo dammi la Luna’, Sangiovanni ha mostrato a tutti un cambiamento che, senza alcuna ombra di dubbio, ha lasciato tanto stupore tra i fan. L’ex allievo di Amici 20 su Instagram ha pubblicato la cover del brano dove a gran sorpresa mostra il suo nuovo look.

Tenetevi forte: il giovanissimo e talentuoso cantante ha tagliato capelli. Questa non è la prima volta in cui il fidanzato di Giulia Stabile si mostrerebbe senza i ricci. Adesso però, a differenza delle altre volte, la foto è attuale e i capelli sono realmente rasati a zero. In pochissimo tempo il post pubblicato dal 19enne vicentino ha attirato migliaia di utenti ed una cascata di commenti.

Tra i tanti non manca quello della sua ragazza. Giulia Stabile si è limitata a scrivere: “Nessuno è pronto”. Ma cosa avrà voluto dire l’ex vincitrice del talent show di Mediaset? Di specifico questo ancora non ci è dato sapere ma andando per esclusione, al taglio di capelli o alla nuova canzone.

Sangiovanni, nuovo taglio di capelli lascia tutti sconvolti: la reazione di Rudy Zerbi

Il nuovo singolo di Sangiovanni, ‘Cielo dammi la Luna’, sarà in uscita domani, venerdì 25 marzo. Il brano anticipa il primo album in studio, ‘Cedere Volare’. Sulla cover il cantante, come vi anticipavamo, appare con i capelli rasati e a petto scoperto. Sullo sfondo invece non mancano il cielo e la luna.

D’altronde che prima o poi avesse tagliato i capelli era risaputo. Dopo aver perso una scommessa con una fan, Sangiovanni aveva promesso il cambio look. Tornando invece alla reazione dei suoi foolower, c’è chi ha apprezzato il nuovo taglio e chi invece sostiene che abbia fatto una follia. Anche l’insegnante Rudy Zerbi ha scherzosamente scritto: “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”.