Roma, rifugiate ucraine a scuola di italiano: “Ci integriamo per una nuova vita”

Dopo esser scappate dalla guerra, la necessità delle rifugiate ucraine è integrarsi in Italia attraverso lo studio della lingua locale, con l'obiettivo di trovare lavoro, interfacciarsi con le istituzioni e iscrivere i propri figli a scuola. In questo contesto si inserisce Ciao Onlus, organizzazione no-profit della periferia di Roma, che da anni insegna l'italiano agli stranieri che arrivano nel Bel paese. Servizio di Angelo Andrea Vegliante (si ringrazia Oksana Osieriu per la traduzione dall'ucraino)