Mesenzana, padre uccide i figli e si suicida, la madre trova i corpi e viene colta da un malore

Una tragedia familiare si è verificata a Mesenzana, in provincia di Varese. Questa mattina, giovedì 24 marzo, un padre ha ucciso i due figli e poi si è suicidato. A trovare i loro corpi è stata la madre, che giunta all’abitazione situata al secondo piano del palazzo, ha allertato i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale dopo essere stata colta da un malore e non appena possibile verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire la vicenda.

In base ai primi elementi raccolti dai militari dell’Arma della compagnia di Luino, incaricati delle indagini e coordinati dal pubblico ministero Giulia Floris, pare che sui corpi dei ragazzi e del padre ci sarebbero armi da taglio. L’uomo di chiamava Andrea Rossin ed aveva 45 anni. Per uccidere i figli e poi se stesso, avrebbe utilizzato un coltello, che è stato ritrovato sulla scena del delitto.

La coppia si stava separando

Stando alle prime ricostruzioni, la madre sarebbe andata a riprendere la figlia Giada, 13 anni e il figlio Alessandro, 7 anni, intorno alle 8 per accompagnarli a scuola, dopo che avevano trascorso la notte col padre. La coppia si stava separando e non si esclude che il gesto Rossin sia scaturito proprio dal fatto che non accettasse la fine della storia.

Giada e Alessandro frequentavano le scuole a Mesenzana, un paese di 1.523 abitanti. Lei frequentava la terza media, il più piccolo la seconda elementare. L’uomo lavorava in Svizzera mentre la donna è dipendente di un supermercato. La notizia è circolata molto velocemente e sul posto sono arrivati il sindaco Alberto Rossi, la dirigente scolastica dell’istituto che i due bambini frequentavano e il parroco del paese.