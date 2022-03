Addio lampo a La Pupa e il Secchione. Nella notte uno dei concorrenti ha lasciato il programma.

The show must go on. Ebbene, la trasmissione continuerà il suo corso anche senza di lei, ma che sorpresa. Forse non troppo. A La Fattoria è durata 6 giorni, a L’Isola dei Famosi 2 settimane, a L’Isola dei Famosi All Star 7 giorni e al GF Vip 24 ore.

Insomma, con Flavia Vento non c’è da stupirsi. Nomen omen. Proprio come il vento – che tira, fischia, soffia, spira -, dopo un po’ va via. Perché il vento così Flavia non è eterno, ha una sua durata. Per la showgirl si tratta di permanenza nei programmi. Tutti i suoi ritiri l’hanno resa la regina degli addi lampo. Con La Pupa e il Secchione sembrava un’altra storia, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio. E così Flavia, superato il traguardo delle 24 ore, ha rischiato di battere il suo stesso record stabilito al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Se n’è parlato proprio ieri a Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso. La conduttrice in diretta, mostrando l’articolo di Novella 2000, ha informato il suo pubblico dell’addio di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione.

La Pupa e il Secchione, addio lampo spiazza tutti: è successo nella notte

Ospite a una puntata di Live Non è la d’Urso Flavia Vento aveva confessato di essersi pentita di aver abbandonato i programmi che ha fatto ed ha anche ammesso di aver detto qualche bugia: “Certo, mi sono tanto pentita di essermi ritirata da praticamente tutti i reality ai quali ho partecipato negli anni. Probabilmente non ho un carattere abbastanza determinato e forte. Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos”.

Parole al vento quelle di Flavia che dopo la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show in cui ha rischiato di essere eliminata per aver perso la prova del Bagno di cultura, è rientrata in villa insieme al secchione Aristide Malnati. La coppia come penalità ha dovuto dormire nello sgabuzzino, ma intorno alle due e mezza di notte la Pupa avrebbe dato segni di cedimento: avrebbe provato anche a dormire nel giardino e poi avrebbe fatto le valigie. Al momento, quindi, la concorrente si sarebbe ritirata da La Pupa e il Secchione Show.