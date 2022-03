Isola dei Famosi 2022, nel cast anche una ex di Gianluca Vacchi: succederà presto. Il numero dei naufraghi è destinato a crescere

La storia dei reality insegna che la prima untata è solo un pro forma perché tutto è destinato a modificarsi ed evolvere, con nuovi ingressi ed eliminazioni. Succederà anche all’Isola dei Famosi 2022 che è pronta per la seconda diretta.

Questa sera, 24 marzo, il programma condotto da Ilary Blasi dovrà scontrarsi con una concorrenza fortissima, a cominciare dalla partita dell’Italia. Ma lo farà con grandi sorpresa per i telespettatori, perché entreranno in gioco alcuni dei concorrenti già annunciati, come Roberta Morise e Blind che nella prima puntata non abbiamo visto in Honduras.

Non è tutto però perché a sorpresa è spuntata anche una nuova naufraga. Dopo le indiscrezioni di ‘Chi’ è arrivata la conferma da parte della produzione con un post su Instagram: nelle isole dell’Honduras è pronta per sbarcare pure Patrizia Bonetti come concorrente ufficiale. Anzi, la rivista parla di un’altra “sexy girl della tv che farà perdere la testa agli spettatori”. Chi dobbiamo aspettarci?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Isola dei Famosi 2022, l’ultima concorrente ha diversi flirt famosi

Intanto tocca a Patrizia Bonetti, classe ’95, che fa un po’ la modella e un po’ l’influencer. per chi non lo sapesse, o l’avesse elegantemente rimosso, l’affascinante ragazza di origini cubane non è un volto nuovo in tv, soprattutto nei programmi Mediaset. In passato ha partecipato a Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma soprattutto è stata concorrente dell’ultimo Grande Fratello classico.

All’epoca aveva coltivato un breve flirt con Luigi Mario Favoloso, allora fidanzato di Nina Moric. Ma in realtà nel suo passato ci sono anche altri amori famosi: come l’imprenditore Gianluca Vacchi e l’immobiliarista romani Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi.

E poi la sua amicizia con Fabrizio Corona che aveva detto e scritto di esserci stato insieme anche se lei ha sempre negati che abbiano avuto una storia d’amore. Oggi Patrizia torna a riproporsi in un reality e al pubblico, soprattutto a quello maschile, la sua presenza non dispiacerà.