I Cesaroni, terribile lutto nella TV italiana: il triste annuncio poco fa

Terribile lutto nel mondo della televisione italiana. Infatti si è spento uno degli ex protagonisti de I Cesaroni: l’annuncio poco fa.

Triste lutto nel mondo del piccolo schermo italiano. Infatti ci ha lasciato un attore e doppiatore amatissimo dal pubblico. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a diverse puntate de I Cesaroni: scopriamo di chi si tratta.

Nelle ultime ore si è spento un amato attore e doppiatore italiano. Stiamo parlando di Giovanni Battezzato, noto per aver prestato la propria voce a Dragon Ball e a Virgin Radio Italia. Ad annunciare la sua morte ci ha pensato proprio la pagina social dell’emittente radiofonica. Infatti nella giornata di ieri, i social di Virgin Radio hanno comunicato: “Ieri ci ha lasciato Giovanni Battezzato”.

Sempre nel post si legge: “Grande doppiatore, attore e voce indimenticabile anche a Virgin Radio dove, tra il 2008 e il 2012, è stato protagonista dell’appuntamento Virgin Investigation Bureau insieme a Sophia Eze. Buon viaggio detective Malone. RIP“. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera ricca di successi dell’attore, doppiatore e speaker radiofonico italiano.

Morto Giovanni Battezzato, l’attore e doppiatore aveva 71 anni: la carriera

Giovanni Battezzato si è spento all’età di 71 anni. Nel corso della sua carriera da doppiatore è ricordato soprattutto per aver prestato la sua voce al Drago Shenron in tutte le edizioni di Dragon Ball, rievocato ogni volta da Goku e dai suoi compagni. Inoltre il suo lavoro nel famoso Anime non si è limitato solamente al Drago Shenron, con Battezzato che ha prestato la voce anche a Re Kaioh e Garlic jr.

Sempre nel mondo anime, Battezzato ha doppiato Smoker in One Piece ed il capitano Harris nella serie animata di Scuola di Polizia. Mentre invece ne ‘I Cavalieri dello Zodiaco ha prestato la voce a Shaka di Virgo. MA durante la sua carriera Battezzato si è prodigato anche da attore, apparendo in diversi episodi di Casa Vianello e I Cesaroni. Proprio grazie a queste sue apparizioni da attore è entrato nel cuore del pubblico italiano. Infatti sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia di Battezzato.